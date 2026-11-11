Абу-Даби договорились об обмене пленными: стало известно, когда согласуют количество

Обмен пленными 26 июня 2026 года / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

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По итогам переговоров Украины, США и России в Абу-Даби стороны договорились о масштабном освобождении пленных. Окончательное количество людей, которых планируют освободить, должны согласовать 12 ноября.

Об этом представитель президента США Джаред Кушнер заявил после завершения второго дня трехсторонних переговоров 11 ноября, передает «Суспільне».

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«Одним из положительных моментов является то, что мы договорились о величайшем гуманитарном освобождении заключенных, и завтра мы окончательно согласуем их количество», — сказал Кушнер.

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По его данным, 12 ноября он вместе со Стивом Уиткоффом отправится в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Среди тем переговоров будет окончательное согласование вопросов освобождения пленных и других гуманитарных вопросов.

В свою очередь глава украинской делегации Рустем Умеров также подтвердил, что стороны работают над новым обменом пленными.

«Мы обменялись большим количеством пленных, и в этот раз мы также совершим обмен, а о его количестве будет сообщено, как Джаред скажет чуть позже», — заявил Умеров.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что в ходе первого раунда мирных переговоров Украины и России в Абу-Даби стороны договорились о масштабном обмене пленными.

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«Освобождение пленных — это приоритет. Подробно говорили о содержании гарантий безопасности Украины и фундаменте их долговременного функционирования. Нужны реальные инструменты заблокировать любое повторение войны. Была и тематика необходимости деэскалационных шагов», — отметил он.

Отметим, последний обширный обмен между Украиной и Россией состоялся в октябре. В рамках обмена из плена удалось освободить 261 украинского военнослужащего. В Координационном штабе уточнили, что более половины из них попали в плен в 2022 году, в частности во время обороны Мариуполя. Еще девять — гражданских.

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