Ад на Земле: более трети жителей Афганистана могут столкнуться с голодом из-за талибов

Еда, предназначенная для жителей Афганистана, в следующем месяце начнет заканчиваться.
Количество жителей Афганистана, которые скоро могут столкнуться с голодом из-за ситуации, вызванного захватом власти в стране радикальным движением "Талибан", уже составляет 14 млн. При этом в стране проживают почти 39 млн человек.
Об этом заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, — пишет Reuters.
Ситуацию отягощают нескольких лет засухи, конфликтов и ухудшения состояния экономики из-за COVID-19.
Бизли призвал политических лидеров мира действовать быстро, ведь для предотвращения гуманитарной катастрофы в стране организации потребуется не менее 200 млн долларов к сентябрю 2021 года.
Если этого не сделать, то ситуация в Афганистане будет напоминать ад на Земле. Еда, предназначенная для жителей страны, в следующем месяце начнет заканчиваться, а количество людей, которые будут нуждаться в гуманитарной помощи, удвоится. В организации надеются, что требуемые деньги выделят США вместе с Катаром и другими арабскими государствами Персидского залива.
При этом талибы дали гарантии не мешать организации доставлять помощь людям. Таким образом "Талибан" пошел на сотрудничество.
Ранее Афганистан был среди 20 с лишним государств, которым грозила острая нехватка продовольствия и требовалась незамедлительная масштабная помощь.
Сейчас ООН продолжает оказание гуманитарной помощи на всей территории Афганистана, поставляя продовольствие и медикаменты.
Напомним:
- Боевики движения "Талибан" окружили столицу Афганистана Кабул, что вызвало резкую международную реакцию.
- Стрельба по толпе, жесткие правила для женщин и военное сопротивление на Севере: как живет Афганистан с приходом талибов.
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- В аэропорту Кабула еще семь человек погибли в давке.
- "Уехал в рубашке, тюрбане и туфлях": президент Афганистана рассказал о побеге и пообещал вернуться, а СМИ узнали список пассажиров, с которыми Ашраф Гани вылетел из страны.
Ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 31 августа этого года.