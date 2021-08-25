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Ад на Земле: более трети жителей Афганистана могут столкнуться с голодом из-за талибов

Ад на Земле: более трети жителей Афганистана могут столкнуться с голодом из-за талибов

Associated Press

Еда, предназначенная для жителей Афганистана, в следующем месяце начнет заканчиваться.

Количество жителей Афганистана, которые скоро могут столкнуться с голодом из-за ситуации, вызванного захватом власти в стране радикальным движением "Талибан", уже составляет 14 млн. При этом в стране проживают почти 39 млн человек.

Об этом заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, — пишет Reuters.

Ситуацию отягощают нескольких лет засухи, конфликтов и ухудшения состояния экономики из-за COVID-19.

Бизли призвал политических лидеров мира действовать быстро, ведь для предотвращения гуманитарной катастрофы в стране организации потребуется не менее 200 млн долларов к сентябрю 2021 года.

Если этого не сделать, то ситуация в Афганистане будет напоминать ад на Земле. Еда, предназначенная для жителей страны, в следующем месяце начнет заканчиваться, а количество людей, которые будут нуждаться в гуманитарной помощи, удвоится. В организации надеются, что требуемые деньги выделят США вместе с Катаром и другими арабскими государствами Персидского залива.

При этом талибы дали гарантии не мешать организации доставлять помощь людям. Таким образом "Талибан" пошел на сотрудничество. 

Ранее Афганистан был среди 20 с лишним государств, которым грозила острая нехватка продовольствия и требовалась незамедлительная масштабная помощь. 

Сейчас ООН продолжает оказание гуманитарной помощи на всей территории Афганистана, поставляя продовольствие и медикаменты.

Напомним:

Ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 31 августа этого года.

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