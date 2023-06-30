Администрация Байдена может в скором времени одобрить отправку в Украину кассетных боеприпасов — CNN

Об этом сообщили CNN несколько человек, знакомых с этим вопросом, поскольку украинцы пытаются добиться значительных успехов в своем контрнаступлении.

"Это, несомненно, окажет значительное влияние на поле боя", — сказал неназванный американский чиновник.

Чиновники сообщили СМИ, что окончательное решение Белого дома ожидается в ближайшее время, и что в случае одобрения оружие может быть включено в новый пакет военной помощи Украине уже в следующем месяце.

Украинские чиновники настаивали на том, чтобы США предоставили боеприпасы с прошлого года, утверждая, что они предоставят больше боеприпасов для артиллерии и ракетных систем с Запада и помогут уменьшить количественное преимущество России в артиллерии.

Но США не желали предоставлять их из-за риска, который они могли представлять для гражданского населения, а также из-за того, что некоторые ключевые союзники США, включая Великобританию, Францию и Германию, подписали запрет на кассетные боеприпасы — оружие, рассеивающее «бомбы» на больших площадях, которые могут не разразиться во время столкновения и могут представлять долгосрочную опасность для любого, кто с ними сталкивается, подобно наземным минам.

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Однако украинское контрнаступление, начатое в начале этого месяца, не достигло такого прогресса, как надеялись официальные лица США, поскольку российские линии обороны оказались лучше укрепленными, чем ожидалось.

По словам официальных лиц, кассетные боеприпасы, которые США накопили в большом количестве после их постепенного вывода из производства в 2016 году, могут помочь.

Представители администрации также считают, что им удалось смягчить беспокойство некоторых союзников по передаче боеприпасов США.

Напомним, что сенатор США Линдси Грэм убежден, что США должны предоставить Украине дополнительное вооружение для контрнаступления. В частности, ATACMS и кассетные боеприпасы.

Также американские сенаторы-республиканцы направили президенту США Джо Байдену письмо с просьбой предоставить Украине кассетные боеприпасы. Отмечается, что предоставление снарядов поможет ВСУ продолжить вытеснение окупантов из территории страны.

Добавим, что Украина расширила свой запрос в США на получение оружия, включив в него кассетные боеприпасы. В частности, бомбу воздушного базирования МК-20, которую ВСУ хотят использовать для сброса с беспилотников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских законодателей Джейсона Кроу и Адама Смита, входящих в комитет по вооруженным силам Палаты представителей США.

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