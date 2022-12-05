Администрация Байдена работает над признанием России "страной спонсором терроризма" — Блинкен

Администрация президента США Джо Байдена работает над тем, чтобы признать Россию "страной спонсором терроризма" так, чтобы свести к минимуму последствия такого решения.

Об этом заявил Государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Он отметил, что США и их союзники уже ввели против России беспрецедентные санкции, а также ограничения по экспортному контролю.

Блинкен заявил, что в настоящее время Белый дом работает с Конгрессом для признания России страной спонсором терроризма.

"Мы сейчас работаем с Конгрессом над законодательством, которое поможет нам обойти некоторые проблемы, связанные с использованием статуса "страны-спонсора терроризма" (статуса SST), что может иметь непредсказуемые последствия".

Напомним, ранее сообщалось, что Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, действительно ли Россия готова к переговорам.

Кроме того, мы информировали, что президент США Джо Байден призвал Конгресс выделить Украине дополнительные $37 млрд.

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