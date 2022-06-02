Администрация Путина запретила СМИ акцентировать внимание на теме 100 дней войны против Украины – "Медуза"

Администрация президента России Владимира Путина запретила государственным СМИ делать акцент на теме 100 дней войны против Украины и продолжительности вторжения.

Все для того, чтобы россияне меньше задумывались о том, что за три месяца их войска не смогли добиться значительного прогресса.

Об этом пишет российское издание "Медуза".

Однако многие россияне и так уверены: "спецоперация" затянулась. Об этом рассказал источник издания со ссылкой на результаты закрытых соцопросов. Это подтверждают и данные открытых опросов. Так, социологическая компания Russian Field выяснила, что 39% опрошенных россиян "устали" от новостей о ходе войны.

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"А о ее целях, кроме "денатификации" и "демилитаризации" Украины, до сих пор ничего не известно. Люди эти слова не понимают, но видят, что боевые действия идут уже долго. До "операции" им вселялось, что Украина – государство слабое. Но теперь выходит, что быстро победить его не получается», – отметил близкий к Кремлю собеседник издания.

В свою очередь спикер президента РФ Дмитрий Песков не согласился с мнением о том, что "спецоперация" затянулась: "У таких операций не может быть четко определенного тайминга". В то же время пресс-секретарь Путина не ответил на вопрос, были ли из Кремля какие-либо указания по освещению в СМИ продолжительности войны.

Издание отметило, что до конца третьего месяца вторжения РФ в Украину в речевых конструкциях российских телепропагандистов все чаще указывается, что "Россия на самом деле воюет не с Украиной, а с НАТО и Западом". В частности, об этом заявляла известная пропагандистка Ольга Скабеева.

Такой нарратив поддерживают и российские официальные лица. Все потому, что тезисы о противостоянии России и Запада более "понятны" россиянам.

Близкий к Кремлю собеседник издания объяснил: "Если бой идет даже со всем НАТО – очень сильным противником, а не с Украиной, то люди понимают, что скорой победы ждать не приходится".

Напомним, "Роскомнадзор" заблокировал в стране работу VPN-сервисов.