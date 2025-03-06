Администрация Трампа может начать делиться секретными данными с Россией — NBC

Обмен разведданными в НАТО оказался под угрозой из-за политики Дональда Трампа.

Об этом пишет издание NBC.

В частности, эти сомнения усилились после сообщений о том, что США временно прекратили передачу разведданных Украине, чтобы заставить Киев сесть за стол переговоров с Россией.

Кроме того, по данным издания, администрация Трампа может начать делиться конфиденциальными данными с Россией.

"Каждая разведывательная служба считает свои обязательства перед иностранными агентами священными, обязуясь защищать агентов и скрывать их личности. Бывшие чиновники заявили, что все, что ставит под угрозу – это обязательства, которые разрушат это доверие. Это может привести к тому, что некоторые шпионские службы сдержат обмен информацией с Вашингтоном", - пишут журналисты.

По словам источников, члены так называемого шпионского альянса "Пять глаз" англоязычных демократий изучают возможность пересмотра текущих протоколов обмена разведданными, чтобы учесть потепление отношений администрации Трампа с Россией.

"Эти дискуссии уже проходят", — сказал источник, непосредственно знакомый с ситуацией.

Напомним, США сделали "шаг назад" в обмене данными разведки с Украиной, заявил советник по национальной безопасности Майк Уолц во время общения с журналистами.

Представитель американской администрации также заявил, что США "поставляют на паузу и пересматривают все аспекты этих отношений".

Без данных американской разведки Украина не могла бы столь эффективно использовать дальнобойное оружие.

Постоянный поток информации, предоставляемый Вашингтоном в режиме реального времени, также давал информацию о возможных угрозах для критической инфраструктуры и гражданского населения.

Украинская система оповещения о воздушных тревогах в большей или меньшей степени возлагается на систему раннего оповещения американских спутников, которая может замечать самолет или запуски ракет с глубокого тыла на территории России.

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