В Белом доме оценили шансы Трампа завершить войну в Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что новая администрация во главе с Дональдом Трампом имеет возможности для помощи Украине в достижении выгодного соглашения относительно завершения войны с Россией и установления устойчивого мира.

Об этом он сообщил на пресс-конференции, цитирует "Европейская правда".

"Я считаю, что новая администрация находится в такой позиции, что когда и если украинцы захотят и решат (проводить переговоры, — Ред.) — она может помочь достичь хорошего соглашения", — отметил Блинкен.

По его словам, для достижения выгодного соглашения необходимо обеспечить прекращение огня, которое будет стабильным и длительным, а также не позволить Путину перевооружиться и возобновить агрессию.

"Любое прекращение огня должно включать эффективное сдерживание, необходимое для того, чтобы он (Путин, — Ред.) не атаковал снова", – добавил госсекретарь США.

Блинкен заявил, что администрация Джо Байдена активно работала с европейскими партнерами над этим и поделилась информацией с будущей командой Трампа.

Он отметил, что администрация Байдена сыграла одну из ключевых ролей, чтобы "план Путина стереть Украину с карты, включить ее в состав России, чтобы реализовать свои имперские планы" не осуществился. Государственный секретарь США подчеркнул, что "бремя, которое наложила нынешняя администрация на Россию, становится все тяжелее".

"Украина стоит, и это самое важное из всего", – отметил Блинкен.

Он также выразил надежду, что новое руководство США сможет укрепить достигнутые успехи и обеспечить процветание Украины.

Напомним, ранее Блинкен сделал заявление о подготовке позиций по Украине для администрации Трампа.