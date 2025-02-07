Администрация Трампа оставит только 294 сотрудника USAID – Reuters

Ранее в USAID работало более 10 тысяч человек.

Администрация президента Дональда Трампа планирует оставить в Агентстве США по международному развитию USAID менее 300 сотрудников из более 10 000 сотрудников агентства по всему миру, сообщили Reuters 7 февраля 2025 года четыре источника.

"Главное агентство гуманитарной помощи Вашингтона было объектом программы реорганизации правительства, которую возглавляет бизнесмен Илон Маск, близкий соратник Трампа, после того как президент-республиканец вступил в должность 20 января", — говорится в сообщении.

Четыре источника, знакомых с планом, сообщили, что только 294 сотрудникам агентства позволят сохранить свои рабочие места, в том числе только 12 в африканском бюро и восемь в азиатском бюро.

"Это возмутительно", — сказал Дж. Брайан Этвуд, возглавлявший USAID более шести лет, добавив, что массовое увольнение персонала фактически уничтожит агентство, которое помогло уберечь десятки миллионов людей во всем мире от смерти.

"Многие люди не выживут", — сказала Этвуд, ныне старший научный сотрудник Уотсоновского института Браунского университета.

Государственный департамент США не ответил на запрос СМИ о комментариях.

Напомним, что Трамп меняет политику USAID: стало известно, какие проекты останутся. В частности, работу продолжат только те проекты, способствующие национальным интересам Соединенных Штатов Америки. Мол, речь не идет не о прекращении иностранной помощи, а о поддержке США.

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