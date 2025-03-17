Администрация Трампа рассматривает признание Крыма российским – Semafor

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность официального признания Крыма по территории России в рамках потенциального соглашения о прекращении войны в Украине.

Об этом Semafor сообщили два источника, знакомых с ситуацией.

По словам собеседников, в Белом доме также обсуждали вариант обращения в ООН с просьбой закрепить данное решение на международном уровне. Если эта инициатива будет реализована, Вашингтон фактически поддержит позицию Кремля, давно считающего Крым частью РФ.

Открытость администрации к таким вариантам становится очевидной на фоне подготовки телефонного разговора Трампа с Владимиром Путиным, который должен пройти во вторник. Ожидается, что одним из главных вопросов станет перспектива 30-дневного прекращения огня. Сам Трамп уже заявил журналистам, что стороны обсуждают "раздел определенных активов".

Однако Белый дом официально не подтвердил эту информацию, а сам Трамп пока не принял окончательного решения. Признание Крыма – лишь один из вариантов, рассматриваемых в контексте мирных переговоров.

Территориальные уступки: позиция администрации Трампа

Представители администрации неоднократно заявляли, что Украина должна пойти на уступки для завершения войны. Госсекретарь Марк Рубио также отмечал, что "это единственный путь избежать еще больших страданий".

Однако любая попытка официального признания Крыма частью России может вызвать сильное международное сопротивление. Европа, Украина и большинство мировых лидеров продолжает признавать полуостров украинской территорией.

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Украина решительно отвергает любые территориальные уступки. Президент Владимир Зеленский неоднократно отмечал, что Крым будет возвращен только дипломатическим путем, однако Москва на такие условия пока не согласна.

Сам Трамп еще в 2016 году заявлял, что готов "посмотреть этот вопрос" в случае победы на выборах. А в 2018 году он заявил в интервью ABC News, что жители Крыма "хотели бы быть с Россией", и это следует учитывать

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне предполагается, что в рамках урегулирования войны Украина может столкнуться с необходимостью отказа от части территорий в обмен на будущие гарантии безопасности.