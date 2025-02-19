Администрация Трампа слишком быстро идет на уступки Кремлю – екс-посол США

По его мнению, США должны более интенсивно сотрудничать с Киевом и европейскими союзниками, ведь урегулирование конфликта будет невозможно без согласия Украины.

Администрация президента США Дональда Трампа делает слишком много уступок России без выгод для Вашингтона.

Об этом заявил бывший посол США в Украине и старший научный сотрудник Brookings Institution Стивен Пайфер в комментарии ТСН.ua.

"Я боюсь, что администрация Трампа идет слишком далеко и слишком быстро с Россией. Прошедшая неделя была удачной для Кремля. Администрация Трампа фактически соглашается с российской позицией, заявляя, что Украина не может вернуть всю свою территорию или ожидать членства в НАТО, и разрывает связи с западными лидерами, соглашаясь встретиться с Путиным и призывая к возвращению России в G7/G8", — подчеркнул Пайфер.

Он также подчеркнул, что Белый дом не получает никаких ответных уступок.

"Это неразумный способ вести переговоры с Кремлем. Упорство администрации Трампа будет только поощрять россиян отказаться изменить свой подход в будущем и осложнять давление на Москву, чтобы она двигалась к приемлемым компромиссам", — добавил бывший дипломат.

По его мнению, США должны более интенсивно сотрудничать с Киевом и европейскими союзниками, ведь урегулирование конфликта будет невозможно без согласия Украины.

"Президент Зеленский четко дал понять, что не примет американо-российское соглашение, достигнутое через его главу. Также администрация Трампа хочет, чтобы Европа предоставила миротворческие силы или силы безопасности для осуществления урегулирования. Это будет гораздо вероятнее, если европейцев привлекут к переговорам раньше, чем позже", — отметил Пайфер.

Бывший посол США выразил надежду, что Трамп скорректирует свою позицию, поскольку текущий курс вряд ли приведет к справедливому и крепкому мирному урегулированию.

Напомним, что российские чиновники в Саудовской Аравии начали продвигать экономические инициативы, которые могут стать попыткой склонить Соединенные Штаты к принятию выгодных для Кремля условий вместо реальных уступок по войне в Украине.