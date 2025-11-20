Администрация Трампа заявила, что завершение войны в Украине является ключевым приоритетом США.

Дональд Трамп / © Associated Press

В администрации президента США Дональда Трампа заявляют, что завершение войны, которую Россия ведет против Украины, является одним из главных внешнеполитических приоритетов Соединенных Штатов.

Об этом сообщил старший советник президента по политическим вопросам Стивен Миллер во время общения с журналистами, пишет Укринформ.

«Это вопрос, который Президент продолжает ставить во главу угла в нашей внешней политике, а именно по урегулированию войны между Украиной и Россией», – заявил Миллер.

По его словам, главная цель Вашингтона – достижение мира в Европе и прекращение убийств и разрушений, которые испытывают гражданское население из-за российской агрессии.

В то же время, советник отказался комментировать информацию о том, что администрация Трампа может работать над новым планом для прекращения войны в Украине. Он не уточнил никаких деталей о возможном документе или переговорных инициативах.

Напомним, ранее издание Axios сообщило, что администрация Дональда Трампа в секретном режиме разрабатывает масштабный план прекращения войны в Украине с участием России. Документ содержит 28 пунктов и уже обсуждается на дипломатическом уровне между Вашингтоном, Москвой и Киевом.

На фоне активизации дипломатических усилий президент Владимир Зеленский прилетел в Турцию , чтобы обсудить "справедливый мир".

После разговора с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом украинский лидер заявил, что только США «имеют достаточную силу», чтобы закончить войну . Зеленский также поддержал Турцию в качестве предложенной площадки для переговоров.