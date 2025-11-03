Адмирал НАТО заявил о тупике в войне в Украине и стратегическом поражении Путина: что дальше

Глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне / © Getty Images

Глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что с операционной точки зрения, война между Россией и Украиной зашла в тупик. По его мнению, «пришло почти время сесть за стол переговоров, потому что это бесполезная потеря жизней».

Об этом Драгоне рассказал в интервью BBC.

Адмирал отметил, что полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году стало причиной вступления в НАТО еще двух государств — Финляндии и Швеции. Поэтому Драгоне охарактеризовал войну как стратегическое поражение президента России Владимира Путина, несмотря на медленные и незначительные успехи его армии на фронте.

«Они не получат дружественного или марионеточного правительства, как в Беларуси. Путин не достигнет своей цели», — подчеркнул глава военного комитета Альянса.

Отвечая на вопрос о готовности европейских стран продолжать поддержку Украины, он заверил, что такая готовность есть. По словам Драгоне, российская агрессия стала для Европы «своеобразным звонком пробуждения», после которого государства начали серьезнее относиться к собственной обороноспособности.

Несмотря на то, что Россия не демонстрирует готовности изменить свою позицию относительно войны, а некоторые страны Альянса — в частности Словакия и Венгрия — все осторожнее относятся к поддержке Украины, адмирал настроен оптимистично.

«Альянс — надежный, зрелый, сплоченный. Это и есть наш центр силы. НАТО сильнее наших противников, и мы будем оставаться с Украиной до того дня, когда наступит мир«, — заверил Драгоне.

К слову, президент США Дональд Трамп считает, что войну в Украине возможно закончить в течение «нескольких месяцев». Он утвердительно ответил на вопрос о таких сроках и добавил, что, по его мнению, Москва стремится к восстановлению контактов с Вашингтоном.