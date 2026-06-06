Письмо адресовано не Путину?: Le Monde узнало, кому на самом деле написал Зеленский

Le Monde: Письмо Зеленского имело целью лично унизить Путина и посеять раздор среди элит РФ / © ТСН

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Письмо Владимира Зеленского к диктатору Путину на самом деле адресовано российским элитам, уставшим от войны в Украине.

Такое мнение высказали во французском издании Le Monde.

По информации источников, идея письма вырисовывалась в голове Владимира Зеленского с конца мая. В течение нескольких дней, по словам близких к украинскому президенту, Зеленский взвешивал каждое слово своего письма, представляя, как ранить гордость своего врага, Владимира Путина, даже путем откровенного унижения.

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Едкое послание, призванное продемонстрировать преимущество Киева на поле боя и разоблачить военную, экономическую и моральную слабость Москвы, было отправлено в четверг, 4 июня, незадолго до выступления российского диктатора на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.

«Именно Зеленский решал, когда это делать и какие идеи презентовать», — сказал анонимно украинский чиновник, член Офиса президента. Хотя президент тесно сотрудничает со своими европейскими партнерами, в том числе со странами «Европейской тройки» (Германия, Франция и Великобритания), «никто не знал, что он готовит это письмо», — настаивает источник издания из ОП.

Адресованное диктатору России, но на самом деле направленное на то, чтобы привлечь внимание мира, письмо выглядит как протянутая рука Путину.

«Украина предлагает прекратить эту войну», — написал Зеленский, предложив Путину назначить дату встречи на нейтральной территории, такой как Швейцария, Турция или арабская страна, при присутствии Соединенных Штатов и европейцев.

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В ответ президент России сначала пригласил Зеленского в Москву. Потом также добавил: «Я не вижу смысла сейчас», пока не будет достигнуто окончательное соглашение, удовлетворяющее цели России.

Это мало что изменило. Зеленский вряд ли ожидал, что автократ встретит его с распростертыми объятиями, чтобы заключить прекращение огня — которое должно было быть введено с «достоинством», как он писал. По словам чиновника в Киеве: «Это письмо обращено к Путину, а также к нашим партнерам и российской элите, чтобы сказать им, что они должны называть вещи своими именами и оказывать давление, чтобы это прекратилось».

Образ Украины, способной бросить вызов Москве

Слова Зеленского сыплют соль на раны России: после четырех лет боев Москва не смогла победить. Что еще хуже, российское наступление на фронте заметно замедлилось за последние месяцы, и Путин сталкивается с угрозами на собственной территории.

За несколько часов до отправления письма украинская армия совершила атаку беспилотников на Санкт-Петербург, продемонстрировав, что это новое поколение оружия может преодолевать более 1000 километров.

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«Как вы хорошо знаете, это расстояние не является пределом наших возможностей», — написал Зеленский в своем письме с ноткой вызова.

«Вы бы не смогли справиться [с войной] без помощи Северной Кореи», — продолжил украинский президент, описывая Россию как упадок государства и зависящий от своих союзников, особенно от Китая.

Образ Украины, способной бросить вызов Москве, призван разрушить идею, укоренившуюся в сознании Дональда Трампа, что Россия обязательно будет иметь преимущество, поскольку, как заявил американский президент, «это гораздо большая страна». Прежде чем его внимание переключилось на Ближний Восток из-за войны в Иране, Трамп, казалось, стремился скрепить мир между Киевом и Москвой, видя лишь один вариант: навязать Киеву территориальные уступки. Трамп, разочаровавшийся самомнением Зеленского, представлял себе, как заставить Украину к капитуляции, настаивая на подписании мирного плана, разработанного администрацией США, который на самом деле отражал большинство требований России.

«Украинцы, с силой и мужеством, доказали, что ошибались все те, кто говорил нам шесть месяцев назад, что Украина распадется и что мы должны спешить и принять неприемлемое», — прокомментировал Эммануэль Макрон 5 июня на полях саммита, объединившего Европейский Союз и балканские страны в Черногории.

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В этом конфликте Европа намерена вернуть себе дипломатическую роль, которую ранее монополизировали США. В пятницу лидеры Европейской тройки объявили, что встретятся с Зеленским в Лондоне в воскресенье, чтобы подвести итоги работы, выполненной в пользу справедливого и крепкого мира в Украине и на европейском континенте.

Переговоры с российским диктатором пока остаются призрачными. Но немецкий, британский и французский лидеры, как и украинский президент, опасаются, что российские неудачи подтолкнут Путина к безрассудной эскалации, поэтому стремятся возобновить контакт с Москвой, чтобы расшифровать намерения Кремля.

Вместо того, чтобы обращаться к российскому президенту, историк Тимоти Гартон Эш, профессор европейских исследований Оксфордского университета в Великобритании, в записке, опубликованной 26 мая аналитическим центром Европейского совета по международным отношениям (ECFR) под названием «Вот как победить Владимира Путина», предложил обратиться к трем другим российским группам: экономической, профессиональной и бюрократической элит, чтобы предположить, что другие отношения с Россией возможны.

«Это мало что изменит в краткосрочной перспективе, но может принести плоды, когда наступит момент перемен», — написал он.

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Возрождение пламени российской оппозиции

В своем письме Зеленский, похоже, придерживается этой стратегии. Зеленский изображает 73-летнего Путина человеком, застрявшим в прошлом, испуганным и истощенным четвертью века пребывания у власти.

«Те годы могли быть совсем другими», — написал украинский лидер, словно стремясь возродить пламя российской оппозиции, находящейся в трауре после убийств нескольких ее лидеров.

Киев, как и европейцы, заметил усталость части российской общественности по поводу войны. В своем послании, опираясь на разведывательные службы, Зеленский раскрыл планы Путина: «продолжать войну в 2027 и 2028 годах».

«Вчера я получил сообщение о потерях вашей армии на фронте в Украине в течение мая. Опять же количество превысило 30 000 российских солдат, убитых и тяжело раненых. Мы поддерживаем этот уровень месяц за месяцем», — заявил президент Украины.

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«Письмо Зеленского не спровоцирует восстание в России. Но он посеяет раздор среди элит и руководства армии», — проанализировал Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой газеты Европа», российского оппозиционного СМИ в изгнании, в разговоре с Le Monde.

«Время удачное: письмо Зеленского появилось на фоне усиления признаков социальной и политической усталости в России. Он также появился после того, как российские бизнесмены поехали в Киев и доложили Путину: динамика для переговоров существует, и Зеленский разыгрывает эту карту», ​​– добавила Фарида Рустамова, российский политолог и главный редактор сайта «Власть».

Личная угроза Путину

Зеленский знает, что его противник параноик, и в своем письме предупреждает его об опасности, которую может принести продолжающаяся война.

«Если вы лично не придете к выводу, что пора прекратить эту войну, Украина будет продолжать борьбу за свое существование. (…) Но вам также придется гораздо упорнее бороться за собственное существование — не российское, а именно свое», — сказал он, напомнив Путину уроки истории: «Когда Россия устает, приходят перемены».

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Напомним, 4 июня президент Владимир Зеленский написал открытое письмо главе РФ Владимиру Путину.

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