Конгресс США отложил закон об ужесточении антироссийских санкций / © Associated Press

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Менее месяца назад Сенат США подавляющим большинством голосов принял законопроект , нацеленный наказать страны, помогающие российской военной машине. Однако сейчас лидеры республиканцев даже не внесли этот документ в список вопросов для голосования на текущей неделе после длительного летнего перерыва.

Об этом пишет Politico.

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Разногласия среди республиканцев

Спикер Майк Джонсон признал, что впереди сложная борьба, и не дал четкого ответа на перспективы голосования, хотя Сенат ранее поддержал инициативу со счетом 86 против 11. Комментируя ситуацию, он обвинил в неопределенности демократическую оппозицию и озвучил следующие тезисы:

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"Увидим".

«Мы очень последовательно придерживаемся жесткой позиции по отношению к России».

«Итак увидим, что произойдет».

Большинство консерваторов вообще не рассматривают этот закон как приоритетный в преддверии выборов, а некоторые из них даже не знакомы с его текстом. «Не видел, не слышал об этом; все, что могу сказать: за 14 лет я ни разу не голосовал за санкции против суверенной страны», - заявил конгрессмен Томас Масси.

В то же время, отдельные партийные «ястребы» предупреждают, что Палата представителей обязана довести дело до конца перед отъездом на предвыборную кампанию. «Я считаю очень важным принять законопроект о санкциях, а не сделать этого — значит потерпеть неудачу», — подчеркнул республиканец Дон Бэкон.

Опасения демократической оппозиции

Главной причиной сопротивления со стороны представителей Демократической партии является нежелание предоставлять Дональду Трампу дополнительные тарифные инструменты. Лидер меньшинства Хаким Джеффрис на пресс-конференции выразил серьезные оговорки, отметив, что этот документ «рискует предоставить полномочия по тарифам и санкциям Дональду Трампу и его администрации, которыми, по нашему убеждению, они будут злоупотреблять».

Ведущие демократы убеждены, что у действующего президента уже достаточно власти для наказания компаний и лиц, поддерживающих российскую военную машину. Законодатели Грег Микс, Ричард Нил и их коллеги в совместном заявлении подчеркнули, что Конгрессу не нужно давать зеленый свет новым тарифным полномочиям, чтобы ввести ограничения против агрессора уже сегодня.

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Напомним, в то же время США ввели новые санкции против руководства МКС . Международный уголовный суд заявил, что санкции против его судей и прокуроров угрожают независимости международного правосудия и верховенству права.

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