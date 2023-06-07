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Адвокат экс-нардепа Кивы Алексей Шевчук попал в скандал из-за выезда псевдоволонтеров за границу

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Адвокат экс-нардепа Кивы Алексей Шевчук попал в скандал из-за выезда псевдоволонтеров за границу

Киевский адвокат Алексей Шевчук и его партнеры создали ряд "волонтерских" организаций, которые помогали выезжать за границу украинским мужчинам.

Об этом говорится в расследовании издания "Наші гроші. Львів”.

Редакция "Наші гроші. Львів”. получила доступ к базе данных волонтеров, внесенных в систему «Шлях» Львовской областной военной администрацией (ЛОВА) по просьбе разных общественных организаций.

Выяснилось, что среди самых успешных «просителей» оказались связанные между собой организации, реально не занимающиеся благотворительной деятельностью, а часть их «волонтеров» просто сбежала из Украины.

Наибольшее количество таких "волонтеров" связано с уже бывшим внештатным советником председателя ЛОВА по гуманитарной помощи и волонтерству Алексеем Шевчуком. Именно он почти год возглавлял координационный штаб по оказанию гуманитарной помощи ЛОВА.

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Помогали вывозить  псевдоволонтеров юристы адвокатского объединением Barristers, экспортером которого является Алексей Шевчук. Действие адвокатского свидетельства самого Шевчука приостановили в этом году за нарушение правил адвокатской этики.

В частности, в расследовании фигурируют фамилии младшей юристки Barristers Дарьи-Анастасии Лесняк, помощника Шевчука Клима Хоменко, адвокаты Barristers Богдан Забара, Дмитрий Пивень и Дмитрий Зеленюк. Именно с ними связаны поставные лица, на которых зарегистрированы волонтерские организации, о которых никому ничего не известно и которые реально ничем не помогают украинцам. Их контакты липовые, а страницы в соцсетях заполнены рекламой казино или же просто пустые.  Известно только, что после подачи запросов от этих псевдоволонтерских организаций, за границу, якобы за гуманитаркой, выезжали как водители - дальнобойщики, так и беглецы.

ЛОВА и Алексей Шевчук отказались от интервью или комментариев.

На запрос о ввезенной упомянутыми в этом материале организациями гуманитарной помощи первый заместитель председателя ЛОВА Андрей Годик письменно ответил, что «в областной военной администрации отсутствует какая-либо информация о гуманитарной деятельности организаций в период с 24.02.2022 по 20.05.2023, о которых идет речь в Ваш запрос».

Дата публикации
Просмотры
30
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