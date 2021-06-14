Адвокат называет обвинения НАБУ против Евгения Дыхне абсурдными

Детективы НАБУ собрали 41 том материалов дела.

В 2015-2017 годах бывший руководитель международного аэропорта "Борисполь", ныне президент МАУ Евгений Дыхне не только не нанес ущерб аэропорту "Борисполь" или государству, но своими эффективными действиями отвлек их. Тем не менее, детективы НАБУ сегодня вручили ему обвинительный акт за то, что он якобы нанес ущерб государству.

Об этом сообщает адвокатская компания "Миллер" у себя на странице в Facebook.

Подписание предварительных договоров на аренду помещений аэропорта, за которые ему объявлено обвинительный акт и передано дело в суд, по мнению адвоката Алексея Носова, были вынужденным, законным и эффективным шагом.

"Все действия Евгения в должности главы аэропорта, а позже первого заместителя, были направлены на получение предприятием максимальной прибыли и повышение эффективности его деятельности. В первый год работы Евгения в должности руководителя аэропортом достигнута доходность почти 600 млн грн против убытка 127 млн грн в предыдущем году. В 2017 году доходность аэропорта составила уже 2100000000 грн до налогообложения ", — считает адвокат.

Он отметил, что тогда возникла проблема с наполнением терминалов сопутствующим сервисом для пассажиров: аптеки, киоски с прессой и сувенирами, кафе, кассы авиакомпаний и туристических фирм, железнодорожные кассы и тому подобное. "Особое значение сервисы терминала приобрели накануне" безвизовых ", который Украина получила 11 июня 2017, и к которому аэропорт" Борисполь "готовился в течение трех лет", — подчеркивает Носов.

Вместе с тем, Фонд госимущества медлил с проведением соответствующих конкурсов на аренду помещений в терминалах "Борисполя". По информации адвоката, конкурсы на сдачу имущества в аренду проводились неоправданно долго — до 2 лет.

Поэтому, он говорит, что "Евгений использовал не новый, но действенный и значительно быстрее метод для избежания кризиса ... Задолго до его вступления в должность и. О. Директора аэропорта" Борисполь "предприятие использовало предварительные договоры аренды как инструмент для эффективности своей работы в условиях затягивания конкурсов Фондом государственного имущества Украины на аренду помещений. По сути, это договоры о намерениях арендовать помещение после прохождения конкурса Фонда государственного имущества ".

В адвокатской компании считают обвинения НАБУ в нанесении Дыхне ущерб государству — абсурдными: "Следствие длилось около двух лет. Детективы НАБУ собрали 41 том материалов дела. У них нет доказательств причастности нашего Клиента к инкриминируемого ему правонарушения, так как самого правонарушения не было, как факта ".

Как ранее прокомментировал эту ситуацию в своей колонке на Украинской правде Евгений Дыхне, "обратная сторона успеха в" Борисполе "обнаружил, что в Украине внедрение эффективного корпоративного менеджмента вступает в конфликт с национальным законодательством ... чтобы получить на территории аэропорта" Борисполь "... аптеку или учреждение питания, нужно пройти процедуру Фонда госимущества. Нормальная практика — получить арендатора за два года, так как Фонд никуда не спешит .. Стоял вопрос: или площади терминала "гулять" в течение двух лет ... или государство и аэропорт зарабатывать в пропорции 70/30 ... Я принял решение в пользу эффективности и пополнения бюджета, но НАБУ со мной не согласен ".

Евгений Дыхне возглавил аэропорт "Борисполь" в 2014 году, а с 2017 работал первым заместителем гендиректора. Компанией МАУ руководит с 2019 года. Как сообщалось, в 2015 году (впервые за три года) государственный аэропорт "Борисполь" получил прибыль 540 200 000 грн. (После налогообложения, согласно международным стандартам финансовой отчетности). В 2014 году ущерб составил 513 300 000 грн., В 2013 — убыток 77400000 грн.

Как заявлял в декабря 2019 года тогдашний министр инфраструктуры Владислав Криклий, министерство и Фонд госимущества договорились об условиях аукционов по аренде имущества аэропорта "Борисполь". По его словам, вопрос аренды не решался с апреля 2018 года. Но пока Фонд госимущества в очередной раз отменял процедуры, проводил новые и искал новых арендаторов, терминал F закрылся из-за начала пандемии COVID-19 и Государство снова недополучила арендные платежи, которые наполняют государственный бюджет.

НАБУ объявило подозрение Евгению Дыхне и начальнику службы арендных отношений аэропорту в сентябре 2020 года. Их обвиняют в злоупотреблении служебным положением, по версии следствия привело к убыткам в 16500000 грн.

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