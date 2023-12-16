Адвокат Трампа Джулиани заплатит более $148 млн за клевету

Суд присяжных обязал Руди Джулиани, адвоката бывшего президента США Дональда Трампа заплатить 148 миллионов долларов двум бывшим избирательным работникам Джорджии за безосновательные заявления о подлоге во время президентских выборов 2020 года.

Об этом пишет The Hill.

В ходе четырехдневного гражданского процесса восемь жителей Вашингтона, округ Колумбия, услышали ужасные свидетельства рабочих Руби Фриман и Шей Мосс, которые сказали, что их жизни перевернулись с ног на голову, поскольку они столкнулись с потоком расистских и жестоких угроз после обвинений.

Джулиани был признан ответственным по этому делу несколько месяцев назад, и жюри собралось лишь для того, чтобы решить, сколько бывший федеральный прокурор должен выплатить в качестве компенсации. Перед началом обсуждений дуэт матери и дочери попросил более 47 миллионов долларов.

«Все, кто распространял ложь о госпоже Мосс и госпоже Фримен, должны быть привлечены к ответственности», — сказал Майкл Готлиб, адвокат двух женщин, в заключительном слове.

Жюри совещалось более 10 часов, прежде чем обязать Джулиани выплатить избирательным работникам общую сумму 148,7 миллиона долларов.

Мосс получит почти 17 миллионов долларов за клевету на Джулиане и 20 миллионов долларов за причинение им эмоционального стресса. Фримен получит почти 16,2 миллиона долларов за клевету и 20 миллионов долларов за эмоциональные страдания. Мать и дочь получили дополнительные 75 миллионов долларов в виде штрафа.

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Но остается непонятным, как Джулиане может заплатить такую сумму. В первый день суда его адвокат сказал присяжным, что принятие просьбы истцов будет означать «конец господина Джулиани» и будет «гражданским эквивалентом смертной казни».

В зале суда Джулиани записал каждое из пяти чисел, составлявших общую сумму ущерба, на своем планшете.

Мосс сказала журналистам после приговора, что они с Фрименом «наибольшее желание» состоит в том, чтобы никто – «ни работник избирательного процесса, ни избиратель, ни член школьного совета, ни кто-либо другой» – не почувствовал то, что пережили обе женщины после того, как Джулиани сделал ложные заявления. .

"Мы надеемся, что никому никогда не придется так бороться, чтобы вернуть твое имя", — сказала Мосс, заметно дрожа.

После выборов 2020 года Джулиани возглавлял неудачные судебные попытки бывшего президента Трампа, направленные на отмену победы президента Байдена. Через пресс-конференции, законодательные слушания, интервью в СМИ и другие заявления Джулиани сделал Фримена и Мосса центром своих обвинений в мошенничестве.

Выйдя из здания суда, Джулиани удвоил свои безосновательные заявления о фальсификации выборов.

"Абсурдность этой цифры действительно подчеркивает абсурдность всего процесса", — сказал Джулиани журналистам.

Напомним, что он часто вляпывается в скандалы. Как давний советник и адвокат бывшего президента Дональда Трампа Рудольф Джулиани неустанно давил на украинское правительство еще в 2019 году для расследования безосновательных сговоров в отношении тогдашнего кандидата Джо Байдена.

28 апреля 2021 года Федеральное бюро расследований США провело обыск в доме бывшего адвоката Дональда Трампа и эксмера Нью-Йорка Руди Джулиани. Следователи изъяли его личные электронные устройства.

Напомним, ранее эксраденец по нацбезопасности США Джон Болтон в своих мемуарах рассказал, что Трамп просил его позвонить Зеленскому, чтобы убедиться, что президент Украины встретится с Джулиани. Это самое раннее упоминание о намерении Дональда Трампа давить на Украину по личным мотивам.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что не отправлял своего адвоката Рудольфа Джулиани в Украину для организации расследования в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына.

Заметим, что вокруг президента США Дональда Трампа разразился скандал, связанный с Украиной. Издание The Washington Post сообщило о жалобе американского разведчика против Трампа из-за разговора американского лидера с другим иностранным лидером и данного Трампом "тревожного обещания". Одним из политиков, с которым мог говорить глава Соединенных Штатов, называли президента Украины Владимира Зеленского.

Впоследствии издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что Трамп во время разговора именно с президентом Украины Владимиром Зеленским давил на него и потребовал начать расследование против компании Burisma, которой руководил сын Джо Байдена – его конкурента на президентских выборах 2020 года.

Также Трамп якобы приказал заморозить 400 миллионов долларов военной помощи для Украины за неделю до телефонного звонка.

В Конгрессе США обвинили Трампа в давлении на Украину и призвали опубликовать стенограмму разговора президентов Соединенных Штатов и Украины. Обе стороны на это согласились. 24 сентября глава Палаты представителей США Нэнси Пелоси инициировала старт процедуры импичмента Трампа. Сам он назвал сложившуюся ситуацию "президентским харасментом".

25 сентября Белый Дом обнародовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского. Полный текст перевода смотрите на ТСН.ua.

Уже 26 сентября американская разведка обнародовала текст жалобы на президента США Дональда Трампа. Как и сообщали СМИ, она действительно касается разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского и длительного давления, которое, по мнению разведчика, оказывали США в отношении Украины для личных целей американского президента.

ТСН.ua рассказал основные моменты доноса на Трампа — среди них информация о неоднозначных контактах украинской стороны с Джулиани, отмена визита Пенса в Киев и попытки Белого дома скрыть все это.

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