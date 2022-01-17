Адвокаты Порошенко скрылись, когда ему пытались вручить повестку в суд — ДБР

Адвокаты Порошенко скрылись, когда ему пытались вручить повестку в суд — ДБР

Сейчас проходит заседание суда, где Порошенко избирают меру пресечения.

В Государственном бюро расследований рассказали, что адвокаты подозреваемого в госизмене пятого президента Украины Петра Порошенко скрылись, когда следователи ДБР пытались вручить политику процессуальные документы в "Жулянах".

Об этом на брифинге 17 января сообщила советница по коммуникациям ДБР Татьяна Сапьян.

"Адвокаты Порошенко заверили, что получат все процессуальные документы, однако после прохождения пограничного контроля путем создания искусственной толпы скрылись. В связи с изложенным, все требования законов были соблюдены", — сказала Татьяна Сапьян.

Напомним, 17 января бывший президент Петр Порошенко по прилете в аэропорт "Киев" отказался от получения процессуальных документов, пытавшихся вручить ему следователи Госбюро расследований. Порошенко и адвокаты политика заверили, что и так едут на заседание в Печерский суд.

Следует отметить, пятому президенту выдвинули подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций по делу о незаконном снабжении угля с оккупированных территорий. Сообщником пятого президента по этому делу обвинение считает нардепа "ОПЗЖ" Виктора Медведчука.

Ранее сообщалось, 17 января около 9 утра в международном аэропорту "Жуляны" приземлился самолет с действующим народным депутатом, бывшим президентом Петром Порошенко. В настоящее время проходит заседание Печерского суда, где Порошенко избирают меру пресечения.

Читайте также: