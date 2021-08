Аэропорт закрыли: самолет с украинцами стал последним, кто смог вылететь из Афганистана

В Киев эвакуационным самолетом доставили 98 человек.

Вечером 23 августа в Киев прибыл третий самолет, который эвакуировал украинцев и иностранцев из столицы Афганистана Кабула. На борту — 98 пассажиров. Среди них — 41 гражданин Украины.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

"Третий эвакуационный рейс из Кабула приземлился в Борисполе. На его борту 98 пассажиров, среди которых 41 гражданин Украины, в том числе 27 их детей. Этот рейс стал последним рейсом, который вылетел из Кабула перед закрытием аэропорта на неопределенное время! Символично, что наши соотечественники смогут встретить праздник Независимости в полной безопасности и на родной земле", — написал Енин в Facebook.

Сейчас в Кабуле находится еще в полсотни украинцев, которые хотят вернуться на родину.

"Как отметил Дмитрий Кулеба (глава МИД Украины — ред.), мы продолжаем упорно работать для эвакуации всех украинцев. Среди возможных опций рассматривается направление военного самолета; гражданский чартер с одного из смежных с Афганистаном государств; эвакуационные рейсы, организованные нашими партнерами или сухопутные варианты вывоза наших граждан. Как когда-то сказал Уинстон Черчилль: "We shall never surrender!" Это о нас, украинцах, и о нашей дипломатической службе", — отметил Енин.

Заместитель министра также выразил благодарность "за содействие в эвакуации нашим американским партнерам и украинско-афганскому торговому дому. Особая благодарность Роману Горяйнову, Василию Серватюку и Евгению Игнатовскому за самоотверженный труд, выдержку и любовь к людям".

После 15 августа террористическое движение "Талибан" захватило все крупные города Афганистана, в том числе и столицу Кабул. В связи с этим США и другие страны были вынуждены активизировать эвакуацию своих граждан. Сам аэропорт находится под охраной американских военных и их союзников.

Украина также раньше эвакуировали из Афганистана 79 граждан из шести стран: Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.

22 августа военно-транспортным самолетом были эвакуированы еще 83 человека, в том числе 31 украинец.

Ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 31 августа этого года.

