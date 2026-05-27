«Аэропортное», «энергетическое», «портовое»: в МИД назвали три формата перемирия

Андрей Сибига / © Getty Images

Украина готова обсуждать идею достижения с Россией перемирия в разных форматах.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, сообщает «Укринформ».

По его словам, Украина согласна и на «аэропортное» перемирие, и на «энергетическое», или на «портовое» перемирие.

«Мы (с главами МИД стран-членов ЕС — ред.) завтра будем это проговаривать, потому что нужно, чтобы это тоже проговорилось с российской стороной. То есть давайте выберем направление, кейс, дело и попытаемся его решить в четко определении временные рамки», — сказал Сибига.

По мнению министра, сначала следует приоритезировать одно направление, решить его и «показать успешность этого трека».

Ранее нардепка Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что президент Зеленский заявил депутатам, что горячая фаза войны может завершиться до ноября.

