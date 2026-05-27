ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
79
Время на прочтение
1 мин

«Аэропортное», «энергетическое», «портовое»: в МИД назвали три формата перемирия

Украина готова рассматривать варианты локального прекращения огня с Россией по отдельным стратегическим направлениям.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Комментарии
Андрей Сибига

Андрей Сибига / © Getty Images

Украина готова обсуждать идею достижения с Россией перемирия в разных форматах.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, сообщает «Укринформ».

По его словам, Украина согласна и на «аэропортное» перемирие, и на «энергетическое», или на «портовое» перемирие.

«Мы (с главами МИД стран-членов ЕС — ред.) завтра будем это проговаривать, потому что нужно, чтобы это тоже проговорилось с российской стороной. То есть давайте выберем направление, кейс, дело и попытаемся его решить в четко определении временные рамки», — сказал Сибига.

По мнению министра, сначала следует приоритезировать одно направление, решить его и «показать успешность этого трека».

Ранее нардепка Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что президент Зеленский заявил депутатам, что горячая фаза войны может завершиться до ноября.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
79
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie