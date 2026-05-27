- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 79
- Время на прочтение
- 1 мин
«Аэропортное», «энергетическое», «портовое»: в МИД назвали три формата перемирия
Украина готова рассматривать варианты локального прекращения огня с Россией по отдельным стратегическим направлениям.
Украина готова обсуждать идею достижения с Россией перемирия в разных форматах.
Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, сообщает «Укринформ».
По его словам, Украина согласна и на «аэропортное» перемирие, и на «энергетическое», или на «портовое» перемирие.
«Мы (с главами МИД стран-членов ЕС — ред.) завтра будем это проговаривать, потому что нужно, чтобы это тоже проговорилось с российской стороной. То есть давайте выберем направление, кейс, дело и попытаемся его решить в четко определении временные рамки», — сказал Сибига.
По мнению министра, сначала следует приоритезировать одно направление, решить его и «показать успешность этого трека».
Ранее нардепка Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что президент Зеленский заявил депутатам, что горячая фаза войны может завершиться до ноября.