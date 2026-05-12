"Аэропортовое перемирие": Подоляк раскрыл, в чем замысел Украины

Советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк / © Associated Press

Реклама

Идея заключить с Россией «аэропортовое перемирие» – соглашение о взаимном прекращении атак на гражданские аэродромы – это перспективный шаг, который позволит вовлечь Европу в мирный процесс и создать дополнительный трек для переговоров.

Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона "Единые новости".

В чем главный замысел инициативы

По словам Подоляка, министр иностранных дел Андрей Сибига абсолютно прав в своем видении, ведь этот шаг преследует цель присоединить европейцев к активной дипломатии. Замысел базируется на зеркальном подходе, о котором постоянно говорит президент Владимир Зеленский: если Россия не атакует украинские аэропорты, Украина не наносит удары по ключевым аэропортам РФ. Иначе у агрессора просто не останется безопасных объектов авиационной инфраструктуры.

Реклама

«Это абсолютно красиво выглядит с точки зрения возможности выйти на какой-нибудь другой переговорный трек, учитывая возможность присоединить к нему европейцев. И так же это можно будет продать в Российской Федерации и сказать: смотрите, мы сейчас говорим не о воздушном перемирии, а о перемирии, которое позволит не иметь проблем в аэропортах для вас», — пояснил Подоляк.

В то же время он отметил важный технический нюанс: такое перемирие будет означать полное отсутствие российских ракет и дронов в воздухе. Иначе ни одна авиакомпания или страховая фирма не возьмет на себя риски совершать перелеты.

«Аэропортовое перемирие» — последние новости

Ранее глава МИД Андрей Сибига предложил европейским странам помочь договориться с Москвой о таком формате соглашения. По его словам, Европа могла бы получить новую роль в мирном процессе, дополняя американские дипломатические усилия, поскольку Кремль не демонстрирует готовности к глобальным договоренностям об окончании войны.

В Киеве считают, что российская сторона может быть заинтересована в таком частичном перемирии, ведь крупные российские авиахабы, в частности в Москве и Санкт-Петербурге, становятся все более уязвимыми к украинским дальнобойным атакам.

Реклама

В то же время военные эксперты настроены достаточно скептически по безопасности восстановления гражданских рейсов. Как отмечает военный обозреватель Алексей Гетьман, технические характеристики российского вооружения мешают открыть аэродромы , ведь вражеские ракеты класса «воздух-воздух» Р-37 способны сбивать самолеты на расстоянии до 300 километров, что создает угрозу даже глубоко в тылу.

Новости партнеров