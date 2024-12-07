"Афганистана 2.0 не будет": чего ждать Украине от президентства Трампа

Новоизбранный президент США Дональд Трамп не привык проигрывать, поэтому он продолжит поддерживать Украину, так как победа в войне также будет победой США и лично Трампа.

Об этом заявил заместитель председателя Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Егор Чернев в эфире телеканала "Мы-Украина".

Чернев сообщил, что такое мнение о Трампе и Украине высказал во время личного разговора председатель Комитета Конгресса по разведке Майк Тернер. По его словам, никто, даже республиканцы в Конгрессе, не знает, что конкретно будет делать Трамп. Впрочем, Тернер подчеркнул, что имеет "сдержанный оптимизм" относительно того, что Украину не оставят без поддержки.

"Афганистана 2.0 точно не будет. Трамп не привык проигрывать. Трамп привык выигрывать, и для него это принципиальный вопрос. Каким образом это будет продвигаться, пока никто не скажет. Но он [Тернер – ред.] не исключил предоставления еще одного пакета помощи, типа того, что Украина получила после голосования в Конгрессе в этом году", – отметил Егор Чернев.

Напомним, в субботу, 7 декабря, в Париже состоялась трехсторонняя встреча президента Франции Эммануэля Макрона, президента Украины Владимира Зеленского и избранного президента США Дональда Трампа. Перед началом трехсторонней встречи французский президент встретился один на один с Дональдом Трампом.

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