"Агент Козырь": Ермак считает, что ему "лепят демонический образ"

Руководитель ОП убежден, что стал объектом критики, ведь не нравится олигархам и ломает все схемы.

Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что ему умышленно "лепят демонический образ", потому что он хочет сделать "что-то хорошее для своей страны".

Об этом Ермак рассказал в интервью "РБК-Украина".

"Почему меня выбрали в качестве мишени (для критики — Ред.)? Я объясню. Когда речь идет о коррупции, со мной невозможно договориться. Я нормальный человек, я всегда открыт для конструктивного диалога, если речь идет о пользе для страны. Но когда какие-то политики или бизнесмены меня пытаются втянуть в договорняки, я становлюсь абсолютно ужасен, я встаю на дыбы, все ломаю, ломаю планы, и, конечно, меня эти люди яростно ненавидят", — отметил руководитель ОП.

Ермак считает, что не нравится олигархам, ведь ломает все схемы. По словам руководителя ОП, из-за этого у него появилось много врагов.

"И когда какая-то часть политического и бизнесового истеблишмента, привыкшая работать "по старинке", на коррупционных схемах, поняла, что договориться со мной невозможно, что я действительно настолько "отбит", недоговороспособен и упрям как бык, что это все не шутка, то, конечно, у меня появилось много врагов. А эти враги инвестировали в брендирование меня "агентом Козырем" и уничтожение репутации", — говорит глава Офиса президента.

Ранее Андрей Ермак заявил, что не имеет охраны и рассказал о вертолетах ГСЧС для полета в Карпаты.

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