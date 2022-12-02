Агрессией против Украины Россия создала самый большой геополитический кризис современного поколения — МИД Австрии

Россия нарушила все международные правила и законы

Глава Министерства иностранных дел Австрии Александер Шалленберг призвал Россию прекратить войну против Украины и вывести свои войска.

Об этом глава австрийского МИД заявил во время 29-го заседания Совета министров ОБСЕ в польском городе Лодзь, сообщает Укринформ.

Он заявил, что Россия должна вывести войска из Украины, прекратить обстрелы и вернуться за стол переговоров.

Дипломат отметил, что Россия нарушает все международные правила, атакуя гражданскую инфраструктуру Украины и гражданское население.

"Военные преступления в Буче и в других местах останутся в нашем коллективном сознании. Одно понятно: безнаказанности не может быть", — подчеркнул Шалленберг.

Министр подчеркнул, что сейчас речь идет о самом большом геополитическом кризисе всего современного поколения. Он заявил, что Россия нарушила все принципы Хельсинкского Заключительного акта, включая нерушимость границ, мирное урегулирование споров, уважение суверенитета и территориальной целостности государств.

Шалленберг добавил, что Австрия будет на стороне Украины и будет помогать всеми доступными методами.

Напомним, ранее бывший заместитель генсека НАТО экс-посол США в России Александер Вершбоу заявил, что Запад должен поставить Украине ракеты ATACMS для защиты критической инфраструктуры.

Кроме того, мы информировали, что глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с директором Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Маттео Мекаччи призвал обратить особое внимание на похищение украинских детей россиянами.

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