"Агрессивная и провокационная политика РФ": Кулеба отреагировал на обстрелы эсминца Британии в Черном море

"Агрессивная и провокационная политика РФ": Кулеба отреагировал на обстрелы эсминца Британии в Черном море

Глава МИД Украины отметил необходимость взаимодействия НАТО с Украиной в Черном море.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал ситуацию с обстрелом британского эсминца в Черном море агрессивной и провокативной политикой России.

Об этом он написал в Twitter.

"Наглядное доказательство украинской позиции: агрессивная и провокационная политика РФ в Черном и Азовском морях, оккупация и милитаризация Крыма составляют постоянную угрозу Украине и союзникам. Именно поэтому я подчеркиваю, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море", — написал Кулеба .

Наглядное доказательство украинской позиции: агрессивная и провокационная политика РФ в Черном и Азовском морях, оккупация и милитаризация Крыму составляют постоянную угрозу Украине и союзникам. Именно поэтому я подчеркиваю, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море. https://t.co/U3udADyeE9 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 23, 2021

Напомним, российский истребитель открыл предупредительный огонь по эсминцу Великобритании, который вошел в Черное море в районе мыса Фиолент. В ведомстве отмечают, что британский корабль "на три километра зашел в территориальные воды РФ", но не реагировал на предупреждение.

Однако стоит заметить, что оккупация Крыма международно не признанная и определяется как акт незаконной аннексии в результате вооруженной агрессии России. Крым и Севастополь имеют международно-правовой статус "территорий Украины, временно оккупированных Россией".

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