"Агрессивная и провокационная политика РФ": Кулеба отреагировал на обстрелы эсминца Британии в Черном море

Глава МИД Украины отметил необходимость взаимодействия НАТО с Украиной в Черном море.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал ситуацию с обстрелом британского эсминца в Черном море агрессивной и провокативной политикой России.
Об этом он написал в Twitter.
"Наглядное доказательство украинской позиции: агрессивная и провокационная политика РФ в Черном и Азовском морях, оккупация и милитаризация Крыма составляют постоянную угрозу Украине и союзникам. Именно поэтому я подчеркиваю, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море", — написал Кулеба .
Наглядное доказательство украинской позиции: агрессивная и провокационная политика РФ в Черном и Азовском морях, оккупация и милитаризация Крыму составляют постоянную угрозу Украине и союзникам. Именно поэтому я подчеркиваю, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море. https://t.co/U3udADyeE9— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 23, 2021
Напомним, российский истребитель открыл предупредительный огонь по эсминцу Великобритании, который вошел в Черное море в районе мыса Фиолент. В ведомстве отмечают, что британский корабль "на три километра зашел в территориальные воды РФ", но не реагировал на предупреждение.
Однако стоит заметить, что оккупация Крыма международно не признанная и определяется как акт незаконной аннексии в результате вооруженной агрессии России. Крым и Севастополь имеют международно-правовой статус "территорий Украины, временно оккупированных Россией".
Type 45 HMS Defender https://t.co/VoH7Ytonae pic.twitter.com/guTd2qqqQL— Liveuamap (@Liveuamap) June 23, 2021