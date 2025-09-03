Агрессивность Трампа сближает Си, Путина и Кима и разрушает старый мировой порядок — The Guardian

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Глобальная политика Дональда Трампа, которая характеризуется агрессивным подходом и разрушением традиционных альянсов, заставляет авторитарные режимы сближаться. Этот процесс ведет к формированию нового мирового порядка, где будут доминировать Китай, Россия и КНДР, объединенные общей оппозицией к американской гегемонии.

Об этом пишет обозреватель The Guardian Саймон Тисдалл.

Аналитик отмечает, что первая реакция Дональда Трампа на встречу Си Цзиньпина, Владимира Путина и Ким Чен Ына на военном параде в Пекине была, как и следовало ожидать, вполне о нем. Этот показ солидарности и силы, жаловался он, есть не что иное, как попытка «заговора» против Соединенных Штатов.

Трамп любит военные парады, но только свои, и еще больше ему нравится быть в центре внимания и чувствовать себя мировым лидером номер один. Однако изображения из китайской столицы, где триумвират лидеров «оси зла» демонстрирует единство, бросили вызов его эго.

Новый мировой порядок: кто и зачем его строит

Такое задетое самолюбие Трампа и поразительная слабость его реакции, несомненно, будут радовать Си Цзиньпина. Поведение Трампа в отношении Китая с момента вступления в должность было агрессивным, мстительным и одновременно покровительственно-снисходительным. В частности, его карательные торговые тарифы повлекли за собой беспрецедентные проблемы в отношениях с Пекином.

Хотя худшие из этих мер приостановлены до ноября, они объясняют неоднократные заявления Си о том, что Китай является гордой нацией, над которой не будут издеваться. При этом Трамп невыразительно говорил о возможности саммита тет-а-тет, как будто это был большой подарок. Ответом Си стал демонстративный парад триумвирата в Пекине.

Китайский президент организовал этот грандиозный политический, дипломатический и военный спектакль с целью продемонстрировать будущую глобальную лидерскую роль Китая. Это то, над чем Си работал с момента своего прихода к власти в 2012 году. Он централизовал контроль в большей степени, чем любой лидер после Мао Цзэдуна, чье часто катастрофическое правление он публично чтит.

Критика просчетов Си — а их было немало в управлении экономикой, рынком труда, кризисом недвижимости и борьбой с коррупцией — привела к усилению ограничений для корпораций, СМИ и личных свобод. Китай, как «государство наблюдения», безусловно, является номером один в мире. Внешняя политика Си, особенно в отношении Тайваня и Южнокитайского моря, откровенно экспансионистская.

«Коалиция заинтересованных»: почему союз может быть недолгим

Присутствие десятков национальных лидеров, сначала на крупнейшей в истории ежегодной конференции Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а затем в Пекине демонстрировало, что Китай закладывает основу, значение которой выходит за рамки Белого дома. Своим присутствием лидеры Турции, Индонезии, Малайзии, Пакистана, Ирана и многих других развивающихся государств поклонились китайским властям.

Даже лидер Индии Нарендра Моди, отчужденный тарифами Трампа, тоже присоединился, минимизировав давнее соперничество с Китаем. Совместная декларация ШОС фактически одобрила новый, только что сложившийся глобальный порядок безопасности и экономики, который бросает вызов послевоенному мироустройству, существовавшему с 1945 года, в котором доминирует Вашингтон.

Неудивительно, что Трамп был этим расстроен. Однако, кто на самом деле будет отрицать, что именно его неразумное, провокационное антагонистическое отношение как к друзьям, так и к врагам, спровоцировало так много стран поддержать Китай?

«Предположение, что пекинский альянс с триумвиратом Си-Путин-Ким в его сердце может просуществовать длительное время и найти конструктивные, невоенные пути для сотрудничества, очень сомнительно», — отмечает Саймон Тисдалл.

Путин нуждается в помощи Си в Украине, но Россия исторически испытывает страх перед китайским экспансионизмом. Ким Чен Ын из Северной Кореи, чье поведение и финансовая несостоятельность дестабилизируют регион и беспокоят Пекин, также опасается китайского доминирования.

Это партнерство основано на целесообразности, ему не хватает идеологической, интеллектуальной или нравственной основы. Их объединяет оппозиция к американской гегемонии, к финансовой системе, в которой доминирует Запад и доллар, и к универсальным стандартам прав человека и гражданским правам, которые они считают обременительными.

Все они – антидемократические авторитарные правители. Они знают, что им не нравится, но неизвестно, есть ли у них жизнеспособная, надежная идея альтернативных глобальных структур, которые выходят за рамки только национальных интересов. Учитывая ситуацию, многие страны среднего уровня вполне могли бы вернуться в орбиту США, если бы ими руководил более рациональный и менее конфронтационный президент, заключает Саймон Тисдалл.

Напомним, на параде с Путиным и Кимом Си Цзиньпин сделал громкое заявление. Си назвал КНР великой нацией, которую «никогда не запугают никакие хулиганы».