"Агрессивные шаги государства-оккупанта": в МИД отреагировали на новые санкции РФ и предупредили об ответе

Правительство России расширило санкционный перечень украинских физических лиц.
Министерство иностранных дел Украины выражает ноту протеста против санкционного перечня украинских физических лиц, что расширила Российская Федерация.
Об этом сообщила пресс-служба украинского ведомства.
Речь идет о введении российским правительством так называемых "специальных экономических мер". В МИД такие действия называют "противоправным шагом" и агрессией против Киева "во всех ее формах и проявлениях".
"На этот раз в перечень были включены не только народные депутаты и представители гражданского общества, но и представители украинского дипломатического корпуса. Рассматриваем такие агрессивные действия России как шаги отчаяния от провальной работы российской дипломатии на международной арене, провокацию накануне инаугурации саммита Крымской платформы", — говорится в сообщении ведомства.
В министерстве отмечают, что такие попытки давления России не остановят "последовательную политику Украины по противодействию российской агрессии".
"Украинская сторона оставляет за собой право принять соответствующие меры реагирования в соответствии с нормами и принципами международного права. Эти агрессивные шаги государства-оккупанта не останутся без ответа", — отметили в МИД.
Как сообщалось, 20 августа Россия расширила ограничительные меры против Украины, добавив к санкционного перечня еще 73 человек, в том числе министра иностранных дел Дмитрия КУЛЕБЫ и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова. Общее количество украинских официальных лиц, находящихся под санкциями России, увеличилось до 922.
Секретарь СНБО Алексей Данилов, который также оказался в списке назвал санкции "лучшим подарок к 30-летию Независимости Украины".
Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что так Кремль мстит ему за "Крымскую платформу".