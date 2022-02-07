Агрессивные шаги России могут ускорить процесс членства Украины в НАТО — спикер Сейма Литвы

По словам политика, членство в НАТО зависит от многих обстоятельств.

Никто не может отменить суверенное право Украины свободно выбирать альянсы, оборонный союз, частью которого она хотела бы быть, включая НАТО. А обещание НАТО в 2008 году (на Бухарестском саммите, что Украина и Грузия станут членами НАТО – Ред.) Украине остается в силе.

Об этом в интервью ТСН.ua заявила спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен.

"Оно все еще действует. Это очень важно. И конечно, это право, за которое Украина до сих пор борется. Членство в НАТО, конечно, зависит от многих обстоятельств. Но я также не могу исключить, что путь, который избрала Российская Федерация, ее агрессивные шаги в среднесрочной перспективе могут иметь обратный желанию Российской Федерации эффект, что ускорит процесс членства Украины или других стран, как в случае Швеции и Финляндии", — отметила она.

В то же время, Чмилите-Нильсен.не берется делать прогнозов, через сколько лет Украина вступит в ЕС.

"Я бы не хотела делать такие прогнозы. Это зависит от многих обстоятельств", — резюмировала она.

Напомним:

У НАТО нет консенсуса относительно возможного членства Украины в Альянсе, однако ни одна третья сторона, в частности Российская Федерация, не имеет права вето на решение, касающееся только страны и организации, в которую она хочет вступить. Заместитель генсека НАТО заявил, что Альянс не будет вмешиваться в военные действия Украины, однако поддержит ее "другими способами".

Канцлер Германии посетит Вашингтон, чтобы заверить НАТО в поддержке Украины

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