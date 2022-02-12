Агрессия будет дорого стоить: Боррель заявил, что ЕС не закрывает представительства в Киеве

Агрессия будет дорого стоить: Боррель заявил, что ЕС не закрывает представительства в Киеве

Дипучреждения продолжают оказывать помощь европейским гражданам.

Европейский Союз не закрывает свои дипломатические представительства в Киеве на фоне информации о вторжении России в Украину уже "в ближайшие дни".

Об этом говорится в заявленииглавы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, опубликованная на сайте Европейского совета.

По его словам, ЕС и его страны-члены координируют свои действия с учетом нынешних угроз для Украины.

"Дипломатические представительства остаются в Киеве, продолжают действовать на поддержку граждан ЕС и в сотрудничестве с украинскими властями. Присутствие персонала и рекомендации по путешествиям гражданам ЕС корректируются при необходимости с учетом обстоятельств безопасности", - говорится в сообщении.

В свою очередь, Боррель от имени ЕС в очередной раз предостерег Москву от военной агрессии против Украины. Он подчеркнул, что за широкомасштабное вторжение РФ придется заплатить высокую цену.

"Мы подтверждаем нашу постоянную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и дипломатических усилий по деескалации. Напоминаем, что любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия и будет дорого стоить", — заявил руководитель дипломатии Евросоюза.

Президент Франции Эммануэль Макрон 12 февраля поговорил по телефону с Владимиром Путиным. Разговор длился 1,4 часа. Отмечается, что основная тема переговоров – это напряженность вокруг Украины.

Президент США Джо Байден 12 февраля также побеседовал по телефону с Владимиром Путиным. Разговор длился более одного часа Главная тема – напряженность у границ Украины и наращивание войск Российской Федерации.

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