Агрессия РФ, деоккупация Крыма и Донбасса: Зеленский выступит на Генассамблее ООН

В Нью-Йорке проходит 76 Ассамблея.

Сегодня, 22 сентября, президент Украины Владимир Зеленский выступит в Нью-Йорке на 76 Генассамблеи ООН.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок.

Associated Press

В своем выступлении он будет говорить о российской агрессии и возможности деоккупации Крыма и Донбасса. В свою очередь, Россия уже трижды пыталась заблокировать в повестке дня эти обсуждения.

Кроме того, уже семь лет Москва тратит значительные финансовые и политические ресурсы на то, чтобы вопрос Донбасса, а особенно украденного ею Крыму, забылся и не обсуждался на международном уровне. Впрочем, на этот раз, говорят в украинской делегации, Россия потерпела неудачу.

Новости мира: Россия пытается помешать освещению деоккупации Крыма и Донбасса на Генассамблее ООН

"Противодействие российской агрессии и освобождения наших деокупованих территорий — Крыма и отдельных территорий ДОНЕЦКОЙ и Луганской областей. Привлечение ООН дополнительно для решения гуманитарных проблем людей, пострадавших от российской агрессии", — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Как сообщалось, Владимир Зеленский с рабочим визитом прибыл в США для участия в 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. президент во время выступления на Генассамблее, в частности, коснется темы Крымской платформы, а также может пригласить страны присоединиться к подписанным 23 августа декларация.

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