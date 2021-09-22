Агрессия РФ, освобождение пленников и "Крымская платформа": Зеленский в Нью-Йорке встретился с генсеком ООН

Агрессия РФ, освобождение пленников и "Крымская платформа": Зеленский в Нью-Йорке встретился с генсеком ООН

Зеленский призвал генсека ООН поддержать "Крымскую платформу".

Президент Украины Владимир Зеленский, который находится в Нью-Йорке, где примет участие в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, 22 сентября провел встречу с генсеком ООН Антониу Гутерришем и пригласил его в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, Зеленский во время разговора с Гутерришем призвал его усилить поддержку "Крымской платформы", а также передал список почти 450 украинских пленников, которые находятся в плену РФ, и попросил генсека ООН оказать содействие в освобождении заключенных.

"Достижение конечной цели Крымской платформы — возвращение Крыма — восстановит уважение к Уставу ООН. Считаю, что способствовать выполнению решений Крымской платформы является обязанностью Организации", — подчеркнул президент.

Глава государства поблагодарил и за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и обсудил участие Украины в операциях ООН по поддержанию мира.

"Важно, что более 300 украинских "голубых касок" выполняют задания в шести операциях ООН по поддержанию мира. Украина будет продолжать вносить вклад в общее дело укрепления международного мира и безопасности", — высказался украинский лидер.

Глава государства подчеркнул, что Украина готова поставлять качественные товары и услуги, в том числе для операций по поддержанию мира, в ІТ-сфере и поставках продовольствия

"Мы готовы наращивать наше участие в поставке товаров и услуг, в том числе для операций по поддержанию мира, в ИТ-сфере и поставках продовольствия. Многие украинские компании способны поставлять качественные товары и услуги по конкурентоспособным ценам", — подытожил Зеленский.

Как сообщалось, Владимир Зеленский с рабочим визитом прибыл в США для участия в 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Президент во время выступления на Генассамблее, в частности, коснется темы "Крымской платформы", а также может пригласить страны присоединиться к подписанной 23 августа декларации.

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