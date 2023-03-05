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Агрессия РФ против Украины носит неоколониальный характер – президент Польши

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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97
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Агрессия РФ против Украины носит неоколониальный характер – президент Польши

Фото: Сайт президента Украины

Дуда напомнил, что в прошлом Польша являлась такой же жертвой жестокой политики российского государства.

Российская агрессия против Украины носит неоколониальный характер, и Россия намерена эксплуатировать Украину, в том числе экономически.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, передает "Польское радио".

По его словам, россияне хотят завоевать и эксплуатировать своих соседей, что является продолжением исторического колониализма. Дуда напомнил, что Польша в прошлом также была жертвой российского колониализма.

"Империя похищает людей, в том числе детей, и отправляет их вглубь России. Украинцы утверждают, что россияне похитили более 100 тысяч детей. Если кто-то не покоряется ее воле — империя убивает. Разве это не звучит знакомо? Не случалось ли такого в истории многих стран? Я говорю это открыто, потому что в прошлом Польша была жертвой жестокой политики соседних империй", — сказал польский президент.

Дуда также заявил, что поддержка жителей менее развитых стран должна оставаться одним из приоритетов Европейского Союза. В частности, из-за того, что эти страны сильно пострадали от роста цен на пищевые продукты, который произошел в результате нападения России на Украину.

Ранее Анджей Дуда заявил, что Путин проиграет, поскольку не реализовал ни одну из своих стратегических целей. Также президент Польши спрогнозировал, отправит ли Лукашенко белорусов на войну против Украины.

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Дата публикации
Просмотры
97
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