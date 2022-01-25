"Агрессия РФ против Украины обойдется ей дорого": Столтенберг приветствует развертывание сил союзников в восточной части НАТО

"Агрессия РФ против Украины обойдется ей дорого": Столтенберг приветствует развертывание сил союзников в восточной части НАТО

Он напомнил о последовательном подходе НАТО к России, который включает мощное сдерживание и оборону в сочетании с диалогом.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял участие в организованной президентом США Джо Байденом виртуальной встрече лидеров крупнейших стран Альянса и Евросоюза.

Об этом информирует пресс-служба НАТО.

Встреча была посвящена продолжающемуся наращиванию Россией военной мощи в Украине и вокруг нее и его последствиям для европейской и международной безопасности.

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Напомним, что во встрече участвовали премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, президент Польши Анджей Дуда, представляющий председательство в ОБСЕ, председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Участники подчеркнули важность "единства в это критическое время и ясно дали понять, что любая дальнейшая агрессия России против Украины обойдется ей дорого", - говорится в сообщении.

Также Столтенберг напомнил о последовательном двухвекторном подходе НАТО к России, который включает мощное сдерживание и оборону в сочетании с диалогом. Он приветствовал дополнительные оборонительные развертывания союзников по НАТО в восточной части Североатлантического союза и подчеркнул необходимость дальнейшего улучшения ситуационной осведомленности НАТО и усиления коллективной обороны и сдерживания.

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки не исключают военного участия в конфликте вокруг Украины из-за российской агрессии. Об этом заявила в интервью молдавскому телеканалу Jurnal TV постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

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