"Агрессия РФ против Украины обойдется ей дорого": Столтенберг приветствует развертывание сил союзников в восточной части НАТО

Он напомнил о последовательном подходе НАТО к России, который включает мощное сдерживание и оборону в сочетании с диалогом.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял участие в организованной президентом США Джо Байденом виртуальной встрече лидеров крупнейших стран Альянса и Евросоюза.
Об этом информирует пресс-служба НАТО.
Встреча была посвящена продолжающемуся наращиванию Россией военной мощи в Украине и вокруг нее и его последствиям для европейской и международной безопасности.
Напомним, что во встрече участвовали премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, президент Польши Анджей Дуда, представляющий председательство в ОБСЕ, председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Участники подчеркнули важность "единства в это критическое время и ясно дали понять, что любая дальнейшая агрессия России против Украины обойдется ей дорого", - говорится в сообщении.
Также Столтенберг напомнил о последовательном двухвекторном подходе НАТО к России, который включает мощное сдерживание и оборону в сочетании с диалогом. Он приветствовал дополнительные оборонительные развертывания союзников по НАТО в восточной части Североатлантического союза и подчеркнул необходимость дальнейшего улучшения ситуационной осведомленности НАТО и усиления коллективной обороны и сдерживания.
Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки не исключают военного участия в конфликте вокруг Украины из-за российской агрессии. Об этом заявила в интервью молдавскому телеканалу Jurnal TV постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
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