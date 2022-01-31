Агрессия РФ – угроза не только Украине, но и всей Европе и миру: основые тезисы выступления постпреда США в ООН

Агрессия РФ – угроза не только Украине, но и всей Европе и миру: основые тезисы выступления постпреда США в ООН

Дипломат подчеркнула, что "если бывшие империи будут вновь захватывать территории силой, это поставит планету на опасный путь".

Агрессия России – это не только угроза Украине, но и всей Европе и международному порядку, который должен сохранять Совбез ООН.

Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, выступая на заседании Совета Безопасности, посвященном ситуации вокруг Украины.

Она назвала сегодняшнюю ситуацию в Европе опасной, а действия России – "ударом по сердцевине устава ООН".

Обязанности ООН

Томас-Гринфилд отметила, что после Второй мировой войны Совбез ООН был создан для того, чтобы предотвратить те угрозы, с которыми столкнулась сегодня Украина.

"Мы должны не только решать конфликты после их возникновения, но и предупреждать само их возникновение. Агрессия России – это не только угроза Украине, но и всей Европе и международному порядку, который должен сохранять Совбез ООН. Это принцип, что ни одна страна не может перекраивать границы силой. Мы не можем просто ждать", – подчеркивает американский дипломат.

Представитель США в ООН напомнила, что Россия сконцентрировала около 100 тыс. своих военных вблизи границы Украины.

"Это крупнейшая мобилизация войск за несколько десятилетий. РФ также перебросила 5 тыс. военных в Беларусь с баллистическими ракетами, спецназом и авиационными батареями", – сообщила она.

Предыдущие акты агрессии РФ

Томас-Гринфилд напомнила, что 2014 году Россия незаконно захватила Крым, в 2008 году вторглась в Грузию.

Российские войска в настоящий момент отказываются уйти из Молдовы, несмотря на пожелания народа Молдовы и законного правительства. А на Донбассе боевики под эгидой России продолжают совершать насилие в отношении украинского народа. Если Россия нападет на Украину, никто не скажет, что мы этого не предвидели. Именно поэтому важно сегодняшнее заседание", – подчеркнула дипломат.

"Ненастоящая страна"

"В течении многих лет РФ говорит, что Украина – не настоящая страна. Давайте четко заявим: Украина – член ООН, которая недавно отпраздновала 30-летие своей независимости. Украинцы - это гордый народ, богатый культурой. Он имеет право определить свое будущее без внешней угрозы", – заявила Томас-Гринфилд.

По ее словам, это право, которое записано в Уставе ООН и Россия согласилась его отстаивать.

Дипломат обратила внимание международного сообщества, что "если бывшие империи будут вновь захватывать территории силой, это поставит планету на опасный путь".

Позже Линда Томас-Гринфилд взяла дополнительное слово после выступления постпреда РФ Василия Небензи.

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"Не могу сказать, что меня удивило выступление моего российского коллеги, однако я разочарована. И я не могу не исправить его ложные заявления. Никаких планов по ослаблению России нет, о чем говорил российский представитель. Напротив, мы приветствуем Россию как ответственного члена международного сообщества. Однако, ее действия на границах с Украиной не являются ответственными, а провокационными. Наше признание фактов на местах не является провокацией. Мы привержены пути демократии и надеемся, что Россия выберет тот же путь", – подытожила она.

Напомним, что Совбез ООН поддержал проведение заседания по ситуации вокруг Украины.

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