Агрессия РФ все изменила: в Европе готовятся к большому перевооружению

Армия германии. / © Associated Press

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Германия обещает стать более мощной военной силой в рамках НАТО. Берлин готов взять на себя большую ответственность за европейскую безопасность после десятилетий, в течение которых США несли значительную часть военного бремени альянса.

Об этом заявил немецкий посол в Соединенных Штатах Америки Йенс Ганефельд в интервью Fox News Digital.

По словам Ханефельда, «Германия активизируется». Ведь вооруженные силы страны должны стать сильнейшей армией в Европе — это новая военная стратегия ФРГ.

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«Незаконная агрессивная война России пошатнула старые представления в Европе и Германии, поскольку международные правила, на которые мы полагались, подвергаются сомнению. Это меняет стратегическую среду, в которой мы действуем», — сказал Ханефельд. ​​

Он подчеркнул, что решение ФРГ стать сильнейшей обычной армией Европы, прочно закрепленной в альянсе НАТО, а также является «постоянным обязательством».

Обострение между США и Германией

Представление отмечает, что эти усилия разворачиваются на фоне публичных трений между президентом Дональдом Трампом и канцлером Фридрихом Мерцем. Споры, которые, по словам американского эксперта по вопросам обороны, могут осложнить принятие критически важных решений по сдерживанию России.

Напряженность обострилась после того, как Мерц раскритиковал действия Вашингтона по поводу войны в Иране, заявив, что Штаты испытывают «унижение» со стороны Тегерана на переговорах, и подверг сомнению стратегию выхода администрации Трампа.

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Спор быстро перекинулся на политику НАТО. Позже Трамп пригрозил пересмотреть возможное сокращение американских войск в Германии и заявил, что Мерц должен больше времени уделять прекращению войны в Украине и «восстановлению разрушенной страны», чем комментировать Иран.

Контр-адмирал в отставке Марк Монтгомери подверг критике недавние шаги Америки относительно отсрочки или потенциальной отмены ротационного развертывания дальнобойных ударных систем в Германии. По его словам, они включали бы возможности Tomahawk, SM-6 или высокоточных ударных ракет. Агентство Reuters сообщило в мае, что министерство обороны Германии заявило, что «окончательной отмены» развертывания не было.

Источник, осведомленный с этим вопросом, сообщил, что, несмотря на брифинги относительно возможного сокращения участия США, оборонные отношения между США и Германией остаются крепкими, а сотрудничество тесным.

Будущая оборонно-промышленная база Европы

«Развитие Германией большой, впечатляющей оборонно-промышленной базы — это хорошо для НАТО, это хорошо для безопасности Запада и даже хорошо для наших первых», — сказал Монтгомери, утверждая, что Германия, а не Польша, Франция или Великобритания, скорее всего, станет «сердцем» будущей оборонно-промышленной базы.

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Германия уже давно играет центральную роль в военном присутствии США в Европе. Ханефельд указал на авиабазу Рамштайн, региональный медицинский центр Ландштуль и учебный полигон в Графенвере в качестве примеров постоянной важности Германии для проекции силы Америки и сдерживания НАТО.

На саммите НАТО в 2025 году в Гааге союзники договорились ежегодно инвестировать 5% ВВП на оборону и связанные с обороной расходы до 2035 года, включая основные военные расходы и более широкие инвестиции в безопасность. Мерц тогда заявил, что, по словам немецкого правительства, это решение имело целью защитить «свободу, безопасность и процветание».

Ханефельд сказал, что Германия уже движется к достижению этого стандарта, заявив, что Берлин увеличит расходы на оборону до 5% ВВП «задолго до» 2035 года и наберет почти 100 тыс. новых солдат действительной службы в Бундесвер.

Одним из наиболее заметных обязательств Германии является ее постоянная бригада в Литве, которая, как ожидается, будет включать около 5000 немецких военных и гражданских лиц. Бундесвер заявляет, что эти силы должны стать полностью оперативноспособными для обороны восточного фланга НАТО в Балтийском регионе в течение трех лет.

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Ханефельд назвал бригаду одной из «фирменных попыток» Германии заверить балтийских союзников, что НАТО будет «защищать каждый сантиметр союзной территории».

Для Германии изменения касаются не только денег. Это политический и культурный разрыв с десятилетиями осторожности по военной силе. Для Соединенных Штатов это также испытание того, сможет ли союзник, долго критиковавший Трамп и другие лидеры США за недостаточные расходы, теперь стать европейской опорой, которой требует Вашингтон.

По словам Ханефельда, именно к этому Берлин намерен идти: «НАТО будет оставаться трансатлантическим по своей сути, но в течение следующего десятилетия станет более европейским».

Напомним, The New York Times пишет, что США намерены существенно сократить объем военных сил и средств, ныне обеспечивающих операции НАТО на европейском направлении. По информации издания, в начале июня американская сторона передала союзникам документ, в котором изложены планы по сокращению ряда военных возможностей в Европе.

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