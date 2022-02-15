Агрессия России: ОБСЕ проведет встречу по запросу Украины

Срочную встречу созвал украинский МИД.

Угрозу вторжения России в Украину будут обсуждать во вторник, 15 февраля, в ОБСЕ.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 15 февраля.

Срочную встречу созвал украинский МИД после того, как не получил от Москвы объяснений по поводу ее военной активности. Примет ли участие в сегодняшнем заседании ОБСЕ Россия до сих пор непонятно.

Накануне в штаб-квартире НАТО состоялась закрытая встреча послов стран Альянса, где обсуждали российскую угрозу. Никаких официальных заявлений после нее не обнародовали. Впрочем, по данным дипломатических источников, речь шла о дополнительном развертывании сил НАТО на восточном фланге.

Угрозу вторжения России сегодня будут обсуждать в ОБСЕ | Новости мира

Слушали послы и свежий отчет разведки: ситуацию вокруг границ описали как стабильную. Впрочем, с этим докладом совсем не согласен британский премьер. По крайней мере, публично Борис Джонсон заявил, что ситуация удивительно сложная и опасная. "Мы сейчас — на краю пропасти. Но у президента Путина еще есть время сделать шаг назад. Мы призываем всех к диалогу. Очень важно, чтобы у нас был диалог. Но чего мы сделать не можем, это уступить суверенные права украинского народа относительно стремления к членству в НАТО", — подчеркнул он.

Как сообщалось, не менее пяти стран перевозят своих дипломатов из разных городов Украины во Львов. Из столицы уже переехали представители посольства Соединенных Штатов, Канады, Австралии и Нидерландов. С Днепра съехало консульство Германии. Возле гостиниц в центре сейчас десятки авто с дипломатическими номерами.

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