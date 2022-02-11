Агрессия России против Украины будет иметь жесткую цену: ЕС осудил военные учения РФ в Черном море и в Беларуси

Агрессия России против Украины будет иметь жесткую цену: ЕС осудил военные учения РФ в Черном море и в Беларуси

Евросоюз призвал Россию к немедленной деэскалации, соблюдению международного права и конструктивному диалогу через действующие международные механизмы.

Европейский Союз осудил агрессивные действия и угрозы России, наращивание войск у украинской границы, а также усиление ее военного присутствия и обучение в Черном море.

Об этом говорится в заявлении Евросоюза об агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, оглашенном во время заседания постоянного совета ОБСЕ в Вене, — пишет Укринформ.

"Мы осуждаем тяглые агрессивные действия и угрозы России в отношении Украины и наращивания войск у границы с Украиной, развертывание боевых сил в Беларуси, совместные учения с Беларусью, а также усиление ее военного присутствия и военно-морские учения в Черном море и на незаконно аннексированном Крымском полуострове", – говорится в заявлении.

Евросоюз призвал Россию к немедленной деэскалации, соблюдению международного права и конструктивному диалогу через действующие международные механизмы.

"Вместе с нашими трансатлантическими партнерами и единомышленниками мы снова заявляем, что любая дальнейшая военная агрессия России против Украины будет иметь масштабные последствия и жесткую цену. Это включает в себя широкий спектр секторальных, финансовых и индивидуальных ограничительных мер", — резюмируют в заявлении.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что мировое сообщество должно дать сильный ответ России на ее действия в Черном и Азовском морях. По словам министра, когда корабли РФ не смогут спокойно заходить в цивилизованные порты, они поймут цену своей наглости.

В администрации президента США считают угрозой эскалации совместные военные учения Беларуси и России вблизи украинских границ.

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