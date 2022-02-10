Агрессия России против Украины: Джонсон назвал ближайшие дни самыми опасными

Джонсон считает, что Россия еще не приняла решение о вторжении в Украину / Associated Press

Глядя на данные разведки, британский премьер назвал наиболее опасными следующие несколько дней из-за концентрации войск России на границе с Украиной.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон усомнился в том, что Москва уже приняла решение о дальнейших действиях по Украине.

Об этом Джонсон заявил на совместной с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции в четверг, 10 февраля.

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"Все мы думаем, что решение еще не принято, но это совершенно не означает, что совсем скоро не произойдет чего-то совершенно катастрофического", – сказал британский премьер.

"Наша разведка наблюдает за концентрацией войск на границе с Украиной, и это, вероятно, самый опасный момент для следующих нескольких дней", – добавил премьер.

Напомним, 10 февраля стартовали военные учения России и Беларуси. В Кремле утверждают, что эти учения носят исключительно оборонительный характер. Однако на Западе подозревают, что это часть подготовки к возможному вторжению в Украину.

Так, в администрации президента США заявили, что считают угрозой эскалации вблизи украинских границ совместные военные учения Беларуси и России.

Запас времени на возможное вторжение России в Украину сокращается - Йенс Столтенберг | Новости мира

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