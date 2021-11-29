Агрессия России: в МИД назвали худший сценарий для Украины

По словам Дмитрия Кулебы, "Путин убежден, что Запад слаб и нерешителен", поэтому может использовать этот удачный момент для нападения.

Российская Федерация может снова силой изменить границы в Европе, как это уже было в 2014-м, аннексировав Крым и оккупировав отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге для иностранных СМИ.

"По наихудшему сценарию, Россия может попытаться взорвать архитектуру безопасности в Европе, сложившуюся после Холодной войны, и силой перечеркнуть границы снова, как это она уже делала в 2008 году в Грузии и в 2014", — сказал он.

По его словам, Россия может это сделать, поскольку она сейчас видит возможности такого плана. "Путин убежден, что Запад слаб и нерешителен, особенно сейчас. Германия и Франция сфокусированы на внутриполитических делах. В Германии недавно прошли выборы, и скоро они должны пройти во Франции", — сказал глава украинской дипломатии.

Как сообщалось ранее, Беларусь с Россией планируют провести совместные учения по прикрытию южных границ — вблизи украинской границы.

Читайте также: