Агрессию России все еще можно отбить: The Telegraph назвало, что способен изменить Трамп

Дональд Трамп и Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Агрессию России все еще можно отбить, а суверенитет Украины гарантировать, если президент США Дональд Трамп продемонстрирует волю к политике давления вместо страха перед угрозами президента России Владимира Путина. Ядерные угрозы Кремля — это «пустая бравада», в отношении которой нельзя повторять ошибок администрации предыдущего президента США Джо Байдена.

Об этом пишет редактор отдела обороны и иностранных дел Кон Кофлин в колонке для The Telegraph.

Угрозы Путина

Одна из наименее убедительных стратегий президента России Владимира Путина в затяжной войне против Украины заключается в том, что каждый раз, когда он оказывается в сложной ситуации, начинает пугать Запад апокалиптическими сценариями, в частности ядерной эскалацией.

Реклама

«Последняя угроза Путина — заявления о том, что Россия готова к войне с Европой, если европейские лидеры не согласятся на максималистские территориальные требования Москвы для завершения конфликта, — поэтому должна восприниматься скорее как очередная пустая бравада, а не реальная экзистенциальная угроза», — отмечает автор статьи.

Путин озвучил это предупреждение после того, как европейские лидеры вместе с Украиной вмешались, чтобы смягчить первоначальное мирное предложение администрации Трампа, которое многие назвали фактической капитуляцией перед Кремлем.

Однако, отмечается в материале, вместо того, чтобы поддаваться запугиванию, руководству НАТО стоит помнить: в случае прямого военного столкновения с Россией именно Альянс имеет неоспоримое военное преимущество. Как подчеркнул генсек НАТО Марк Рютте после преднамеренного нарушения российскими самолетами воздушного пространства нескольких членов Альянса, Москве следует действовать осторожно, ведь сила НАТО «гораздо сильнее», чем имеющиеся у России возможности.

Страхи и просчеты Байдена, которые важно не повторить

«Это не значит, что угрозы Путина всегда были безрезультатными. Одной из причин, почему война продолжается уже почти четыре года, является то, что бывший президент США Джо Байден боялся делать шаги, которые могли бы „спровоцировать“ российского диктатора на эскалацию», — указывается в материале.

Реклама

Байден неоднократно затягивал с передачей Украине необходимого высокотехнологичного вооружения. В результате США и их союзники обеспечили Киев средствами обороны, но не предоставили достаточно ресурсов для победы.

В нынешнем раунде переговоров по завершению войны критически важно, чтобы администрация Трампа и европейские партнеры не повторили просчетов Байдена и не воспринимали абсурдные угрозы Путина как реальные.

«Уже сейчас есть признаки того, что президент США Дональд Трамп, вместо того чтобы бояться Путина, готов действовать с ним в той же манере», — считает автор статьи.

Трампу хорошо известна тактика давления: именно он позволил стратегическому бомбардировщику B-2, способному стереть с лица земли огромные территории России, возглавить пролет ВВС США во время визита Путина на Аляску в августе.

Реклама

Впоследствии Трамп еще больше повысил ставки, приказав Пентагону возобновить американские ядерные испытания.

Трампу также хорошо известна уязвимость внутренних позиций Путина — вероятно, именно поэтому российский лидер делает заявления о якобы победах на фронте и стабильности российской экономики.

В реальности все наоборот: хоть российские войска и достигли определенных незначительных успехов на востоке Украины, эти достижения стоили огромных человеческих потерь. Слабость армии РФ стала очевидной на последних кадрах с фронта, где российские военные вынуждены воевать без базовой защиты — шлемов и брони.

Введенный Трампом новый пакет санкций, который включает блокировку «Роснефти» и «Лукойла», уже серьезно ударил по российской экономике, и без того разрушаемой войной. Оценивается, что Россия уже потеряла треть своих ежемесячных экспортных доходов.

Реклама

У команды Трампа есть еще ряд инструментов давления на РФ

Если Путин и дальше будет отказываться от прекращения огня, у команды Трампа есть еще ряд инструментов давления, способных существенно подорвать способность России вести войну. Речь идет о более жестком выполнении санкций против государств, таких как Китай и Индия, продолжающих покупать российскую нефть. Другим вариантом может стать блокирование «теневого флота» танкеров, которые транспортируют подсанкционные грузы российской нефти по всему миру.

Кроме того, Трамп может принять решение передать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk, способные поражать цели глубоко внутри России, что может кардинально изменить ход войны.

«Если Трамп действительно стремится завершить эту ужасную войну, он должен осознать: Путин согласится на мирное соглашение только тогда, когда поймет, что у него больше нет другого выхода, кроме как прекратить свою „специальную военную операцию“ по уничтожению Украины», — резюмировал автор публикации.

К слову, накануне президент Финляндии Александер Стубб заявил, что любое соглашение о прекращении боевых действий в Украине вряд ли будет отвечать всем условиям справедливого мира. Он подчеркнул, что мир может быть «компромиссом» и европейцы должны готовиться к этому. Стубб также признал, что 28-пунктный план США было «неприятно читать».

Реклама

Добавим, издание The Telegraph также писало, что отсутствие прогресса в мирных переговорах по войне в Украине вызывает беспокойство в Европе, что США могут дистанцироваться и сократить поддержку Киева. Европейские партнеры неформально призывают Трампа вернуться к политике повышения давления на Кремль (например, угроза продажи Tomahawk Украине или санкции против «Роснефти» и «Лукойла»). Издание предупреждает о риске, что нетерпеливый Трамп может отойти от процесса, что будет иметь критические последствия для фронта.