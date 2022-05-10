"Агрессор должен получить наибольший ущерб от агрессии": Зеленский назвал три инструмента для завершения войны

"Агрессор должен получить наибольший ущерб от агрессии": Зеленский назвал три инструмента для завершения войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для скорейшего освобождения территории государства от российских оккупантов необходимы три инструмента: оружие, санкции и блокировка любой деятельности граждан РФ за рубежом.

Президент подчеркнул, что в результате вторжения России в Украину погибли 226 детей и тысячи взрослых, около 12 млн украинцев стали вынужденными переселенцами.

Об этом Зеленский сказал в видеообращении к народу и властям Мальты 10 мая.

"Я уверен, вы полностью понимаете, почему эту войну нужно закончить как можно быстрее, почему Россию нужно заставить как можно быстрее освободить захваченную украинскую территорию", – сказал глава государства.

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Он заверил, что есть только три инструмента, чтобы это обеспечить. Первый – это оружие, позволяющее выстоять на поле боя и спасти украинцев, которых убивают российские военные. Второй инструмент – санкции против России, ведь наиболее болезненно для этого государства – потерять доходы от экспорта энергоресурсов, а также получить полную блокаду банковских операций.

"Именно это и нужно сделать. Агрессор должен получить наибольший ущерб от агрессии", — подчеркнул Зеленский.



Что касается третьего аспекта освобождения Украины от захватчиков, то президент заявил, что после тысяч военных преступлений российских войск европейцам следует задуматься, следует ли принимать у себя представителей РФ.

Президент Украины обратился к политикам и народу Мальты

Напомним, Зеленский также призвал Мальту заблокировать недвижимость, принадлежащие гражданам России яхты, а также – деятельность в стране российских компаний.

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