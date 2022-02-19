"Акт агрессии Путина станет катастрофическим": Джонсон призвал Запад остановить президента РФ

Британский премьер убежден, что есть шанс избежать ненужного кровопролития.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Западу нужна демонстрация единства, если он хочет убедить президента России Владимира Путина избежать катастрофического вторжения в Украину.

Свое заявление Джонсон сделал перед посещением Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 19 февраля, сообщает Reuters.

"Все еще есть шанс избежать ненужного кровопролития, но для этого нужна подавляющая демонстрация западной солидарности, превосходящая все, что мы видели в новейшей истории", — отметил британский премьер.

Отметим, что в трехдневной Мюнхенской встрече принимают участие высокопоставленные должностные лица, в частности вице-президент США Камала Гаррис и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Я буду призывать к единству перед лицом потенциальной российской агрессии в Украине. И это единство абсолютно необходимо, если мы собираемся сдержать акт агрессии Владимира Путина, который, по моему мнению, станет абсолютно катастрофическим", – заявил Джонсон.

В офисе премьера Британии заявили, что он выступит с аналогичным обращением во время выступления на конференции. Кроме того, он в Мюнхене встретится с рядом европейских партнеров, чтобы обсудить реакцию на российский кризис.

Напомним, 18 февраля президент США Джо Байден со ссылкой на данные разведки заявил, что Россия все-таки вторгнется в Украину и Путин уже принял соответствующее решение.

Также, по данным США, Россия сосредоточила у границы с Украиной и на временно оккупированных украинских территориях до 190 тыс. военных.

Минобороны Британии обнародовало карту потенциального вторжения россиян в Украину

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