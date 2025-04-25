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"Акт капитуляции": в Бундестаге отреагировали на мирный план Трампа
Берлин считает, что такой мирный план может обернуться не очень хорошо.
Депутата немецкого Бундестага Родерих Кизеветтер раскритиковал предложенное президентом США Дональдом Трампом соглашение о прекращении войны России против Украины
Как сообщает немецкое издание Tagesschau .
Отмечается, что он прокомментировал одностраничный документ, который, по данным СМИ, администрация Белого дома подала как "окончательное предложение" мирного урегулирования. Среди прочего США готовы признать контроль России над украинским Крымом и ослабить санкции против Москвы.
Он назвал это предложение "актом капитуляции".
"Конечно, ни Европа, ни Украина не могут на это согласиться, потому что тогда наша безопасность окажется под еще большей угрозой", – подчеркнул Кизеветтер.
Напомним, The Telegraph пишет о том, что Киев выдвинул пять требований на мирный план президента США Дональда Трампа. Да, Украина требует не признавать Крым российским и не допустить капитуляции.