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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
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"Акт капитуляции": в Бундестаге отреагировали на мирный план Трампа

Берлин считает, что такой мирный план может обернуться не очень хорошо.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Бундестаг.

Бундестаг. / © Associated Press

Депутата немецкого Бундестага Родерих Кизеветтер раскритиковал предложенное президентом США Дональдом Трампом соглашение о прекращении войны России против Украины

Как сообщает немецкое издание Tagesschau .

Отмечается, что он прокомментировал одностраничный документ, который, по данным СМИ, администрация Белого дома подала как "окончательное предложение" мирного урегулирования. Среди прочего США готовы признать контроль России над украинским Крымом и ослабить санкции против Москвы.

Он назвал это предложение "актом капитуляции".

"Конечно, ни Европа, ни Украина не могут на это согласиться, потому что тогда наша безопасность окажется под еще большей угрозой", – подчеркнул Кизеветтер.

Напомним, The Telegraph пишет о том, что Киев выдвинул пять требований на мирный план президента США Дональда Трампа. Да, Украина требует не признавать Крым российским и не допустить капитуляции.

Дата публикации
Количество просмотров
512
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