Бундестаг. / © Associated Press

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Депутата немецкого Бундестага Родерих Кизеветтер раскритиковал предложенное президентом США Дональдом Трампом соглашение о прекращении войны России против Украины

Как сообщает немецкое издание Tagesschau .

Отмечается, что он прокомментировал одностраничный документ, который, по данным СМИ, администрация Белого дома подала как "окончательное предложение" мирного урегулирования. Среди прочего США готовы признать контроль России над украинским Крымом и ослабить санкции против Москвы.

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Он назвал это предложение "актом капитуляции".

"Конечно, ни Европа, ни Украина не могут на это согласиться, потому что тогда наша безопасность окажется под еще большей угрозой", – подчеркнул Кизеветтер.

Напомним, The Telegraph пишет о том, что Киев выдвинул пять требований на мирный план президента США Дональда Трампа. Да, Украина требует не признавать Крым российским и не допустить капитуляции.

Дата публикации 09:46, 19.04.25 Количество просмотров 301 Сейчас! Экстренные заявления из США: Крым признают российским?! План Кремля рассекречен!