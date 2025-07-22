Сергей Стерненко / © скриншот с видео

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Произошедшее в Верховной Раде — акт внутренней подрывной деятельности в условиях войны.

Об этом написал блогер и волонтер Сергей Стерненко в Telegram, комментируя изменение антикоррупционного законодательства.

«Уже сейчас вижу тотальное неприятие обществом этой инициативы. Военные, волонтеры, общественные деятели, абсолютное большинство возмущено действиями нардепов. Такое решение ВР значительно деморализует людей и создает основу для внутреннего раздора и противостояния. Подрывает доверие к государственным институтам», — отметил он.

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Стерненко подчеркнул, что во время войны выстоять можно только объединяясь.

«Страна, в которой власти теряют поддержку граждан, не могут эффективно противостоять агрессору. Это аксиома. Это подарок Москве, лучше любых ИПСО вместе взятых», — подчеркнул он.

В то же время волонтер отметил, что еще не все потеряно.

Президент может ветировать или не подписать законопроект. Надеюсь на это. НАБУ и САП должны быть независимыми институциями», — резюмировал он.

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Напомним, 22 июля Верховная Рада поддержала в целом скандальный законопроект №12414, отдельные пункты которого ликвидируют независимость Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и подчиняют их деятельность генпрокурору.

Что предшествовало

Ранее в НАБУ и САП забили тревогу и предупредили, что принятие изменений сведет на нет их независимость и превратит эти структуры в подразделения Офиса генпрокурора.

Отметим, что 21 июля сотрудники СБУ и Офиса генпрокурора провели обыски в рамках специальной операции по противодействию российскому влиянию на НАБУ. В этих действиях силовики задержали одного из работников бюро, который, по версии следствия, помогал своему отцу — гражданину России — наладить канал сбыта марихуаны в Дагестан.

Кроме того, прошли обыски у сотрудников НАБУ, причастных к недавнему ДТП.

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