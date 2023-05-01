Активизация ракетных ударов РФ: Зеленский провел важное совещание с чиновниками и силовиками

Президент сообщил новые данные по удару по Павлограду: там погибли два молодых парня.

Сегодня, 1 мая, президент Владимир Зеленский провел совещание со всеми уровнями управления и защитой государства. В ней приняли участие глава правительства Денис Шмигаль, министры, представители Офиса президента.

Об этом глава государства рассказал в своем традиционном вечернем видеообращении.

На совещании докладывали главком ВСУ Валерий Залужный, руководитель ГУР Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко, глава СБУ Василий Малюк, секретарь СНБО Алексей Данилов.

Первый вопрос, который обсудили, – последствия российских ударов, в том числе ракетных.

"Только за минувшую ночь, с полуночи до семи утра, удалось сбить 15 российских ракет. Но, к сожалению, не все. Пока не все. Максимально активно работаем с партнерами, чтобы защита нашего неба стала еще более надежной", – отметил Зеленский.

Также на совещании обсудили на совещании возможное поведение врага в ближайшее время, скоординировали наши оборонные шаги.

"Отдельно — вопросы оружия и снарядов для наших воинов. Также — ситуация на пока оккупированной территории и противодействие России. Никакого шанса оккупанту на нашей земле! Врагу — только уничтожение", — подчеркнул президент.

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"Российская авиабомба разрушила еще одну украинскую школу… К сожалению, этот удар унес жизни подростка – парень 2009 года рождения… 14 лет ребенку! Он просто был недалеко от школы", – отметил президент.

В Павлоград Днепропетровской области, по словам Зеленского, ракеты россиян унесли жизни двух совсем молодых парней. Еще сорок человек – женщины, дети, мужчины – получили помощь после ранений и травм.

Зеленский заверил, что на каждый такой удар российские оккупанты получат наш ответ.

"И я благодарю всех наших воинов, которые это обеспечивают ежедневно и каждую ночь. Которые защищают наши позиции, отражают российские штурмы, помогают своим огнем собратьям, кто рядом на позициях, и по максимуму уничтожают оккупанта. Что больше украинской точности, чем больше украинской взаимоподдержки, то скорее российское зло будет уничтожено", – подытожил он.

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