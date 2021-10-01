Активизация Северной Кореи: КНДР испытала новую зенитную ракету

СМИ не сообщают какие-либо характеристики ракеты

Северная Корея заявила, что испытала зенитную ракету нового типа.

Об этом информирует южнокорейское агентство "Ренхап".

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Запуск был произведен, чтобы подтвердить практичность работы пусковой установки, радиолокатора и проверить боевые характеристики ракеты. Она разработана Академией военных наук КНДР.

В ходе испытаний были подтверждены увеличение точности наведения ракеты, скорости реакции и дальности поражения цели за счет внедрения новых технологий.

Ранее сообщалось, что в США военные изучив сообщения об испытании в КНДР гиперзвуковой ракеты, решили, что подобное вооружение – не угроза для территории США.

Заметим, что власти КНДР называют разработку гиперзвуковой ракеты одной из пяти первоочередных задач на текущую пятилетку и отмечают, что ее реализация "продвигается вперед".

До этого в распоряжении Пхеньяна не было оружия такого типа.

КНДР ранее провела пуск двух баллистических ракет из уезда Яндок в провинции Пхёнан-Намдо в сторону Японского моря. Снаряды пролетели при высоте полета 60 и более километров. Лидер КНДР Ким Чен Ын на испытаниях не присутствовал.

Ранее Корейская Народно-Демократическая Республика утром во вторник, 28 сентября, выпустила по меньшей мере одну нераспознанную ракету в сторону Японского моря.

До этого — 11 и 12 сентября — Северная Корея провела пуски крылатых ракет большой дальности. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал случившееся провокацией. В ответ Пхеньян выступил с его критикой.

Разведка США заявила о новой серьезной угрозе – баллистической ракете, которую испытывают в КНДР

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