"Активная фаза уяснения отношений": Данилов прокомментировал риски нападения РФ на Украину

Данилов говорит, что угроза для Украины со стороны РФ сохраняется постоянно с 2014 года.

Угроза полномасштабного нападения России на Украину с 2014 года есть постоянно, но по состоянию на данный момент ситуация на границах является контролируемой.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге.

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"Есть ли на сегодняшний день угроза нашей стране? Конечно, есть, она постоянна. С 2014 года мы находимся в активной фазе выяснения отношений с РФ, и это не наша вина, мы ни на кого не нападали. Ситуация находится под контролем, обучение они проводят постоянно. Другое дело, что раньше на это не так обращали внимание", – пояснил Данилов.

Секретарь СНБО убеждает, что скопление армии РФ, которое сейчас фиксируется на границе, не является угрожающим Украине. По его словам, Россия постоянно ставит лагеря, но такого количества военных, которых Украина считала бы угрожающими, пока нет. Впрочем, как добавил Данилов, "это не значит, что это не будет происходить завтра".

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что после переговоров президентов Джо Байдена и Владимира Путина Россия не перестала стягивать войска к границам Украины.

Кроме того, по его словам, в случае полномасштабного нападения РФ на Украину "война придет и в европейские страны". Это также приведет ко многим жертвам.

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