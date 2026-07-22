Активная фаза войны закончится уже вскоре: в ОП озвучили сроки

Война в Украине / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Активная фаза войны в Украине может завершиться уже в ближайшие два-три месяца из-за изменения погоды на фронте и давления на Россию. Тогда у Москвы вернется воля к переговорам.

Об этом советник Офиса президента Сергей Лещенко заявил в одном из телеэфиров.

Лещенко отметил, что в настоящее время наблюдается определенное затишье в переговорах Украины и России об окончании войны, однако, по его мнению, ситуация может измениться после завершения активной фазы боевых действий.

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«Сейчас мы видим такое затишье, но после того, как закончится активная фаза, она закончится в ближайшие 2-3 месяца, когда начнет портиться погода на фронте, я думаю, что эта воля вернется (России к переговорам — ред.)», — сказал советник ОП.

Он также подчеркнул, что на Россию должны усилить влияние украинские «дальнобойные санкции». По словам Лещенко, это должно вынудить россиян переосмыслить ситуацию. Он напомнил, что ранее в РФ фиксировались воспламенение нефтеперерабатывающих заводов, впоследствии начали гореть логистические склады крупных ритейлеров, в том числе Wildberries, а также суда «теневого флота».

«То есть их экономика должна ощутить этот удар. И общество должно почувствовать и понять, что если оно, российское общество, не станет приводить самого Путина в сознание, то им, самим россиянам, будет от этого только хуже», — подытожил Лещенко.

К слову, командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди «Мадяр» считает, что даже после остановки боевых действий война не завершится полностью, поскольку агрессивная политика России и стремление мести будут сохраняться и дальше. По его словам, будущее Украины навсегда связано с защитой и высоким военным тонусом.

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