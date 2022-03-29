"Активный дипломатический день": президент Зеленский рассказал о контактах с международными партнерами

"Активный дипломатический день": президент Зеленский рассказал о контактах с международными партнерами

Италия согласилась стать одним из гарантов безопасности Украины в новой системе, а Великобритания обещает еще большую поддержку обороны от российской агрессии и ужесточение санкций.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о содержании переговоров с лидерами государств-партнеров, проведенных в понедельник, 28 марта.

Об этом глава государства рассказал во время обращения к украинцам.

Собеседниками украинского президента в этот день стали премьер-министр Великобритании Джонсон, премьер-министр Канады Трюдо, канцлер Германии Шольц, премьер-министр Италии Драги и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Договорились с Британией о еще большей поддержке нашей обороны и ужесточении санкций против Российской Федерации. Канада также поддерживает более жесткое реагирование мира на катастрофу, созданную российскими войсками в украинских городах", — отметил Зеленский.

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В разговоре с канцлером Германии Шольцом президент Украины также отмечал необходимость усилить санкционное давление на Россию. А президента Азербайджана Зеленский поблагодарил за оказанную Украине гуманитарную поддержку, а также проинформировал азербайджанского лидера о состоянии дел на территориях, куда зашли российские войска.

По словам украинского президента, Италия согласилась стать одним из гарантов безопасности Украины в новой системе, которая сейчас прорабатывается.

"Завтра продолжу эту активность. Буду говорить с другими лидерами мира. Буду работать и с международными организациями, с народами Европы и мира", — пообещал Зеленский.

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