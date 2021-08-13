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"Аль-Каида", вероятно, вернется": министр обороны Великобритании заявил о новой угрозе в Афганистане

"Аль-Каида", вероятно, вернется": министр обороны Великобритании заявил о новой угрозе в Афганистане

Associated Press

Уоллес предупредил, что Афганистан "движется к гражданской войне", за последствия которой, вероятно, придется платить всему миру.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил об угрозе возвращения "Аль-Каиды" после вывода американских войск из Афганистана.

Об этом он заявил 13 августа в эфире британского телеканала Sky News.

"Я точно чувствую обеспокоенность тем, что несостоявшиеся государства являются благодатной почвой для таких людей. "Аль-Каида", вероятно, вернется", — предупредил глава Минобороны Великобритании.

По его мнению, Афганистан движется в сторону гражданской войны, поэтому страна станет питательной средой для нестабильности после вывода войск коалиции.

"Вот почему я сказал, что считаю, что это не лучшее время или решение, потому что, конечно, "Аль-Каида", скорее всего, вернется, она, безусловно, хотела бы иметь среду такого типа для распространения. Это то, что мы видим — поваленные государства во всем мире приводят к нестабильности, угрозы нашей безопасности и наших интересов", — отметил Уоллес.

По словам министра, соглашение, достигнутое экс-президентом США Дональдом Трампом и талибами в Дохе в феврале 2020 года, о выводе войск из Афганистана, была "ошибкой".

"Мы все, как международное сообщество, вероятно, заплатим за последствия этого, но когда Соединенные Штаты приняли это решение — это означало, что мы также должны уехать", — сказал он, добавив, что соглашение подорвала возможности правительства Афганистана.

Напомним:

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