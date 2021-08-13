"Аль-Каида", вероятно, вернется": министр обороны Великобритании заявил о новой угрозе в Афганистане

Уоллес предупредил, что Афганистан "движется к гражданской войне", за последствия которой, вероятно, придется платить всему миру.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил об угрозе возвращения "Аль-Каиды" после вывода американских войск из Афганистана.
Об этом он заявил 13 августа в эфире британского телеканала Sky News.
"Я точно чувствую обеспокоенность тем, что несостоявшиеся государства являются благодатной почвой для таких людей. "Аль-Каида", вероятно, вернется", — предупредил глава Минобороны Великобритании.
По его мнению, Афганистан движется в сторону гражданской войны, поэтому страна станет питательной средой для нестабильности после вывода войск коалиции.
"Вот почему я сказал, что считаю, что это не лучшее время или решение, потому что, конечно, "Аль-Каида", скорее всего, вернется, она, безусловно, хотела бы иметь среду такого типа для распространения. Это то, что мы видим — поваленные государства во всем мире приводят к нестабильности, угрозы нашей безопасности и наших интересов", — отметил Уоллес.
По словам министра, соглашение, достигнутое экс-президентом США Дональдом Трампом и талибами в Дохе в феврале 2020 года, о выводе войск из Афганистана, была "ошибкой".
"Мы все, как международное сообщество, вероятно, заплатим за последствия этого, но когда Соединенные Штаты приняли это решение — это означало, что мы также должны уехать", — сказал он, добавив, что соглашение подорвала возможности правительства Афганистана.
Напомним:
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- Ранее Россия заявила, что усиливает военную базу в Таджикистане на фоне эскалации в Афганистане.
- Боевики "Талибана" уже заявили, что взяли под свой контроль 192 округа и столицы нескольких провинций и продолжают наступление.
- Канада, США и Великобритания направят военных в Афганистан для эвакуации своих дипломатов.