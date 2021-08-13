"Аль-Каида", вероятно, вернется": министр обороны Великобритании заявил о новой угрозе в Афганистане

Уоллес предупредил, что Афганистан "движется к гражданской войне", за последствия которой, вероятно, придется платить всему миру.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил об угрозе возвращения "Аль-Каиды" после вывода американских войск из Афганистана.

Об этом он заявил 13 августа в эфире британского телеканала Sky News.

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"Я точно чувствую обеспокоенность тем, что несостоявшиеся государства являются благодатной почвой для таких людей. "Аль-Каида", вероятно, вернется", — предупредил глава Минобороны Великобритании.

По его мнению, Афганистан движется в сторону гражданской войны, поэтому страна станет питательной средой для нестабильности после вывода войск коалиции.

"Вот почему я сказал, что считаю, что это не лучшее время или решение, потому что, конечно, "Аль-Каида", скорее всего, вернется, она, безусловно, хотела бы иметь среду такого типа для распространения. Это то, что мы видим — поваленные государства во всем мире приводят к нестабильности, угрозы нашей безопасности и наших интересов", — отметил Уоллес.

По словам министра, соглашение, достигнутое экс-президентом США Дональдом Трампом и талибами в Дохе в феврале 2020 года, о выводе войск из Афганистана, была "ошибкой".

"Мы все, как международное сообщество, вероятно, заплатим за последствия этого, но когда Соединенные Штаты приняли это решение — это означало, что мы также должны уехать", — сказал он, добавив, что соглашение подорвала возможности правительства Афганистана.

Напомним:

Ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 11 сентября этого года.

которые должны покинуть страну до 11 сентября этого года. Тысячи афганских солдат бежали в Таджикистан, спасаясь от талибов, которые захватывают власть в Афганистане.

Ранее Россия заявила, что усиливает военную базу в Таджикистане на фоне эскалации в Афганистане.

на фоне эскалации в Афганистане. Боевики "Талибана" уже заявили, что взяли под свой контроль 192 округа и столицы нескольких провинций и продолжают наступление.

192 округа и столицы нескольких провинций и продолжают наступление. Канада, США и Великобритания направят военных в Афганистан для эвакуации своих дипломатов.

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